METRO Redux passe à la next gen en octobre

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Les origines de la saga METRO, récompensée à de nombreuses reprises, reviennent en octobre avec la mise à jour Next-Gen de METRO Redux annoncée par 4A Games. Proposée gratuitement pour METRO 2033 Redux et METRO: Last Light Redux, cette mise à jour apporte de nombreuses améliorations visuelles, de performances et de compatibilité afin de tirer pleinement parti des plateformes actuelles.

À l’occasion de cette annonce, la franchise METRO célèbre une étape majeure, en ayant désormais dépassé les 50 millions d’exemplaires vendus dans le monde. « Ces vingt dernières années ont représenté une aventure extraordinaire. Nous sommes immensément fiers de tout ce que l’équipe a accompli et profondément reconnaissants envers les joueurs qui ont parcouru ces tunnels à nos côtés », déclare Jon Bloch, Executive Producer chez 4A Games. « Notre communauté nous soutient depuis le tout début, et chaque étape franchie lui appartient autant qu’à nous. Revenir aux origines avec la mise à jour Next-Gen de METRO Redux, et l’offrir gratuitement aux fans comme nous l’avions fait pour METRO Exodus, nous a semblé être la meilleure façon de continuer à les remercier ».

Pour les fans de longue date, la mise à jour Next-Gen constitue l’occasion idéale de replonger dans l’aventure post-apocalyptique d’Artyom. Les nouveaux joueurs pourront, eux, découvrir les événements fondateurs de l’une des séries de FPS narratifs les plus emblématiques du jeu vidéo avant l’arrivée de METRO 2039, le prochain chapitre de la saga METRO, attendu le 4 février prochain.

La mise à jour Next-Gen invite les fans à redécouvrir les tunnels oppressants du métro moscovite grâce à des améliorations visuelles et techniques conçues pour les plateformes actuelles, tout en préservant l’identité et l’atmosphère des jeux originaux. Parmi les nouveautés figurent des animations plus détaillées, une qualité sonore améliorée, des environnements plus riches, des textures retravaillées ainsi qu’un travail approfondi sur l’éclairage et les ombres, renforçant encore l’immersion dans l’univers sombre et captivant de METRO.

Sur consoles, cette mise à jour permet de profiter d’un affichage en 4K native à 60 images par seconde ou en 4K upscalée à 120 images par seconde, avec une prise en charge native de la PlayStation 5, de la PlayStation 5 Pro et des Xbox Series X|S. Parmi les optimisations spécifiques aux plateformes figurent la prise en charge du PSSR sur PlayStation 5 Pro, de l’upscaling et de l’anti-aliasing TSR sur Xbox Series X, ainsi que de l’audio spatial sur les plateformes Xbox. La mise à jour est également compatible avec Xbox Handheld et Xbox Play Anywhere, permettant de poursuivre l’aventure dans le métro moscovite sur différents appareils. Elle prend aussi en charge les gâchettes adaptatives de la manette DualSense ainsi que les Impulse Triggers des manettes Xbox.

Sur PC, elle permet de profiter d’un affichage en 4K avec un nombre d’images par seconde non limité, ainsi que de la prise en charge du DLSS et de l’audio spatial. Sur l’ensemble des plateformes, elle apporte également de nombreuses corrections de bugs et améliorations de confort de jeu. Les notes de mise à jour complètes, détaillant l’ensemble des améliorations techniques et des fonctionnalités propres à chaque plateforme, seront publiées au lancement de la mise à jour sur chacune d’entre elles.

La mise à jour Next-Gen de METRO Redux sera disponible gratuitement à tous les propriétaires de METRO 2033 Redux et METRO: Last Light Redux sur PC le 22 octobre, puis sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 29 octobre