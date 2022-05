Bail or Jail : une démo est disponible

Partager Facebook

La démo de Bail or Jail est désormais disponible gratuitement dans le monde entier sur Steam®. Elle comprend une sélection de personnages, la carte du Cimetière Delzo et la possibilité de rejoindre des parties avec le mode « Match rapide ».

La démo plonge les joueurs dans un univers étrange où ils devront se familiariser avec les mécaniques de « cache-cache » du titre, entourés d’amis et de monstres.

Développé par FREE STYLE Inc. en partenariat avec Konami Digital Entertainment, le jeu d’action multijoueur – sorti à l’origine sur Nintendo Switch™ sous le nom d’OBAKEIDORO! – met en scène une équipe d’humains face à un monstre qui les pourchasse. La démo permet aux joueurs d’incarner les frère et sœur Alex et Alisa du côté humain, ainsi que le monstre Patches. L’équipe humaine dispose de trois minutes pour fuir, se cacher et utiliser ses lanternes pour aveugler le monstre un court instant afin d’éviter la capture. Le monstre a quant à lui la capacité de glisser à travers les murs et les obstacles de la carte pour prendre ses victimes en embuscade.

Lors de sa sortie officielle, Bail or Jail comprendra neuf cartes, davantage de personnages et différentes options de lanterne afin d’offrir une expérience différente à chaque partie. La possibilité de rejoindre un Match rapide avec des amis à travers Discord® sera également disponible.

Par rapport à sa version Nintendo Switch™, Bail or Jail présente des graphismes améliorés, des effets sonores additionnels ainsi qu’un plus grand réalisme dans l’animation des personnages et les cinématiques.

La démo de Bail or Jail est disponible en français, anglais, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, portugais du Brésil et russe. Davantage de langues, dont l’Italien, l’allemand, l’espagnol, le coréen et le portugais seront disponibles après le lancement.