Farming Simulator 19 : Ambassador Edition annoncé

Cette réédition du jeu qui comprend tous les DLC et contenu additionnel sortis, sera disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 21 juin 2022.

Farming Simulator 19 : Ambassador Edition comprend :

Farming Simulator 19 – Le jeu de base

Farming Simulator 19 – L’extension Platinum

Farming Simulator 19 – L’extension Alpine Farming

Farming Simulator 19 – Le pack d’équipement Anderson Group

Farming Simulator 19 – Le pack d’équipement Kverneland & Vicon

Farming Simulator 19 – Le pack d’équipement GRIMME

Farming Simulator 19 – Le DLC John Deere Cotton

Farming Simulator 19 – Le DLC Bourgault

Farming Simulator 19 – Le pack Rottne

Le pack parfait pour entrer dans le monde agricole

Farming Simulator 19 : Ambassador Edition est un excellent point d’entrée pour découvrir la franchise. « Avec une réédition, désormais auto-éditée, nous proposons un pack fantastique qui vaut son prix », déclare Boris Stefan, directeur d’édition chez GIANTS Software.

Au total, l’Ambassador Edition propose plus de trois cartes situées dans des décors européens et américains, ainsi que plus de 475 machines numérisées issues de marques telles que Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Valtra et bien plus encore de constructeurs de renom. Tout cela dans le but d’être le plus authentique possible.