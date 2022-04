Bail or Jail : une démo gratuite disponible en mai

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les joueurs pourront s’essayer à Bail or Jail le 11 mai à travers une démo gratuite, avant le lancement officiel du titre sur Steam® en 2022.

Développé par FREE STYLE Inc. en partenariat avec Konami Digital Entertainment, Bail or Jail met en scène un gameplay asymétrique et fun où quatre joueurs sont divisés en deux équipes : les humains contre le monstre. Basé sur le célèbre jeu pour enfants « cache-cache », les humains ont pour objectif d’éviter d’être capturés par le monstre pendant trois minutes ! Si les trois humains sont capturés avant la fin du temps imparti, le monstre gagne.

Bail or Jail comprend plusieurs cartes effrayantes parsemées de cachettes intéressantes, des personnages humains mignons et des monstres comiques disposant de différentes compétences, pour continuer à pimenter le jeu partie après partie. Les joueurs ont l’opportunité de définir de nouvelles stratégies à chaque match et de tester divers paramètres. Avec ses contrôles simples et ses personnages amusants, Bail or Jail convient à tout âge. Tout le monde peut se plonger dans son univers étrange et profiter de ce qu’il a à offrir !

Les joueurs auront le choix entre cinq modes de jeu : trois modes en ligne (« Match rapide », « Match amical », « Rejoindre un ami ») et deux modes hors-ligne (« Solo » et « Multijoueur local »). En plus de changer de nom, Bail or Jail offrira des graphismes en 1080p et un framerate allant jusqu’à 144 FPS, affin de permettre des parties plus fluides. En complément, les joueurs pourront se connecter à Discord et envoyer des invitations à leurs amis depuis le jeu. De futures mises à jour sont déjà planifiées pour Bail or Jail et comprendront de nouvelles cartes, événements et personnages.

Bail or Jail sera disponible dans le monde entier et dans 12 langues : français, anglais, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, italien, allemand, espagnol, coréen, portugais, portugais du Brésil et russe.