Farming Simulator 22 : un tout nouveau DLC gratuit !

De nombreuses nouvelles fonctionnalités et machines sont désormais disponibles, le tout pour une empreinte écologique plus faible ! Aujourd’hui, l’éditeur et développeur GIANTS Software sort le DLC gratuit « Agriculture de Précision » pour Farming Simulator 22.

Initié en 2020 par John Deere et fondé par EIT Food , la principale initiative européenne en matière d’innovation alimentaire, ce projet co-fondé par l’Union Européenne, ajoute de nombreuses fonctionnalités pour les opérations agricoles durables. Les joueurs peuvent le télécharger gratuitement via le ModHub officiel.

Améliorer le développement durable à l’aide de Smart Farming Technology

De nouvelles mécaniques de gameplay, basées sur le Smart Farming Technology, rendent le jeu plus réaliste. Quatre types de sol et échantillonnages différents, une analyse économique et un score environnemental sont proposés afin d’évaluer l’éco-convivialité des opérations agricoles. Ce score est calculé à partir de divers facteurs tels que la réduction du travail du sol, le niveau d’azote, la gestion des mauvaises herbes à l’aide de pulvérisation, et bien d’autres critères.

Dans le menu « Agriculture de Précision », les fermiers virtuels peuvent continuer à suivre leurs actions, ainsi que leurs effets sur l’empreinte écologique, mais également sur leurs finances.

De Nouvelles machines qui développent la dynamique de gameplay

Afin de développer votre répertoire d’outils agricoles pour gérer une ferme durable, le DLC gratuit « Agriculture de Précision » comprend l’ISARIA Scout qui prélève des échantillons du sol, les capteurs ISARA PRO Active et PRO Compact mesurent les taux d’azote des cultures et la technologie du John Deere R732i avec son « PowrSpray » combat efficacement les mauvaises herbes. Le John Deere Gator et le Kotte Garant PTR 30.000 et son système de détection de fumier « John Deere » permettent de fertiliser les champs.

« Nous sommes impatients de proposer aux fans la possibilité d’améliorer le réalisme de leurs opérations agricoles à l’aide d’une technologie durable » déclare Stefan Maurus, Gameplay Programmer & Lead Integrator chez GIANTS Sowftare, qui s’est également occupé du développement du DLC. « Nous sommes fiers de cet accomplissement et de l’opportunité de travailler avec John Deere, EIT Food et tous les autres partenaires qui ont travaillé avec nous pour mettre en avant les avantages d’une agriculture durable »

Le projet a pour objectif d’accroître la connaissance autour des technologies agricoles modernes dans notre société, avec l’aide de l’Université de Hohenheim (Allemagne), l’Université de Reading (Royaume-Uni), Grupo AN, la plus grande coopérative de céréales en Espagne et l’Institut de recherche sur la reproduction animale et l’alimentation de l’Académie des Sciences polonaise. La première version du DLC sur Farming Simulator 19 a été un grand succès et a été téléchargée plus d’un million de fois à travers le monde.

Des machines et une toute nouvelle marque dans la mise à jour gratuite

Également disponible au même moment, le patch 1.4 de Farming Simulator 22 est nécessaire pour télécharger le DLC « Agriculture de Précision ». Il comprend du contenu gratuit tel que la CLAAS XERION 5000- 4000, la ETV 216i forklift du constructeur allemande Jungheinrich, ainsi que divers outils de l’entreprise tchèque Salek, qui fait ses premiers pas dans la série. En tout, 7 nouvelles machines sont ajoutées dans le jeu.