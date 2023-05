Bande-annonce et des monstres effrayants pour SILENT HILL: Ascension, une série interactive en streaming de Genvid

Partager Facebook

SILENT HILL: Ascension est une série interactive en streaming de Genvid qui met en scène plusieurs protagonistes à travers le monde faisant face à des horreurs qui terrorisent leurs communautés

L’histoire explore les traumatismes intergénérationnels

Les fans auront une influence directe et permanente sur l’histoire et les personnages de SILENT HILL: Ascension, une œuvre canonique de la franchise SILENT HILL

SILENT HILL: Ascension suit plusieurs protagonistes dans différents endroits dans le monde, tous tourmentés par de nouveaux et terrifiants monstres SILENT HILL. Tapis dans l’ombre, ces monstres menacent d’engloutir des êtres humains, leurs enfants et des villes entières attirés vers les ténèbres par de récents meurtres, mais aussi par leur culpabilité et leurs peurs depuis longtemps réprimées.

Dans SILENT HILL: Ascension, le déroulement de l’histoire sera déterminé par les actions de millions de personnes. D’ici la diffusion de la scène finale, quels personnages auront survécu ? Seront-ils pardonnés, maudits, ou en train de souffrir ? Même les créateurs du projet ne savent pas comment se terminera SILENT HILL: Ascension. Le destin des personnages est entre les mains de l’audience.

SILENT HILL: Ascension comprendra :

Un vaste ensemble de nouveaux personnages, monstres et lieux complexes dans l’univers de SILENT HILL

Une narration originale et troublante basée sur le système interactif en temps réel de Genvid qui permet à des millions de personnes d’aider les personnages à survivre et de changer leur destin

Des visuels de haute qualité en streaming sur différents appareils

Lors de sa diffusion en 2023, SILENT HILL: Ascension proposera quotidiennement une histoire en direct à ne pas manquer où chaque jour sera différent de la veille selon les actions de l’audience

« SILENT HILL: Ascension captivera l’audience avec son expérience immersive, qui mettra en avant des visuels époustouflants et des moments communautaires tout en explorant l’horreur psychologique qui a fait la renommée de la série SILENT HILL dans le monde entier », déclare Jacob Navok, CEO de Genvid Entertainment. « En participant à SILENT HILL: Ascension, vous laisserez votre empreinte dans le canon de SILENT HILL. Et, en collaboration avec Konami Digital Entertainment, Bad Robot Games et Behaviour Interactive, nous offrons aux fans une opportunité unique de faire partie de l’histoire. »

« Les fans de SILENT HILL et les férus d’horreur ont de bonnes raisons de se réjouir », déclare Motoi Okamoto, producer sur la série SILENT HILL chez Konami Digital Entertainment. « Nous sommes ravis de raconter une nouvelle histoire interactive, dans des lieux encore inexplorés, avec de nouveaux personnages qui seront présentés aux fans de l’univers SILENT HILL. C’est vous qui déciderez du sort de plusieurs protagonistes, qui sera dévoilé simultanément dans le monde entier. »

« Nous avons travaillé d’arrache-pied pour créer un monde onirique dans SILENT HILL: Ascension avec des personnages particulièrement détaillés, des monstres d’un autre monde, des ambiances immersives et plus généralement une conception visuelle et sonore dont notre équipe est très fière », déclare Chris Amaral, Art Director chez Bad Robot Games. « Les environnements détaillés, l’ambiance sinistre et les personnages et monstres réalistes devraient véritablement améliorer l’expérience horrifique, donnant lieu à quelque chose qui relève du pur SILENT HILL, tout en étant original pour la franchise. »

Genvid – en collaboration avec ses partenaires Konami Digital Entertainment, Bad Robot Games et Behaviour Interactive – dévoilera davantage d’informations dans les mois à venir.