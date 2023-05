WhatsApp: partage d’écran sur les smartphones Android

Partager Facebook

WhatsApp teste le partage d’écran sur les smartphones Android. Une fonction qui pourrait être très utile au quotidien.

La dernière mise à jour en date de WhatsApp devrait permettre au service de messagerie instantanée de s’inviter un peu plus dans le monde des plateformes dédiées aux appels vidéo que sont Zoom et Microsoft Teams. En effet, comme le rapporte WABetaInfo, l’application est en effet un train de tester une fonctionnalité de partage d’écran qui permet d’enregistrer et d’afficher le contenu de son écran avec le destinataire de l’appel vidéo.

Une icône de téléphone avec une flèche pointant vers l’extérieur. Voilà pour l’indicateur visuel de cette nouveauté fonctionnelle que l’on peut retrouver aux côtés d’outils de longue date, comme le switch de caméra, le bouton pour passer en muet ou la désactivation de la vidéo, en bas de l’écran pendant les appels WhatsApp. Une fois que vous avez cliqué sur ce nouveau bouton, un message apparaît vous demandant si vous voulez “Commencer à enregistrer ou diffuser avec WhatsApp ?”, ainsi qu’un texte indiquant que l’entreprise aura accès à tout éventuel mot de passe, photo ou détails de paiement que vous pourriez afficher. Si vous êtes d’accord avec cela, il vous suffit de cliquer sur “Démarrer maintenant.” Vous pouvez ensuite arrêter le partage d’écran n’importe quand pendant l’appel.

Voilà une fonctionnalité qui pourrait être très pratique. Malheureusement, pour l’heure, le partage d’écran n’est disponible qu’auprès de quelques bêta testeurs Android, mais l’option devrait être déployée à un plus grand nombre dans les semaines à venir. Cependant, elle pourrait rester indisponible aux plus vieux modèles Android, ainsi qu’aux appels avec de nombreux participants et à celles et ceux qui n’ont pas la dernière version de WhatsApp installée. Par ailleurs, si vous avez un iPhone ou un iPad et que vous n’êtes pas obligé(e) d’utiliser WhatsApp, sachez qu’Apple a introduit une fonctionnalité tout à fait similaire dans ses appels FaceTime en janvier dernier.