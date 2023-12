Partager Facebook

Banel et Adama s’aiment. Ils vivent dans un petit village du nord du Sénégal et aspirent à avoir leur propre maison, loin de leur famille et des obligations sociales. Mais cela signifie qu’Adama ne peut pas assumer le rôle de chef de village qui lui est destiné. Lorsque le jeune homme informe le conseil du village de sa décision, toute la communauté est en émoi et la pluie qui aurait dû tomber ne vient pas. Banel et Adama apprennent que là où ils vivent, il n’y a pas de place pour la passion, et encore moins pour le chaos.

Dans ce beau conte africain sur l’amour et les superstitions, il est question de migration, de dérèglement climatique et d’émancipation. D’une grande beauté formelle, cette œuvre, très stylisée avance à un rythme lent. L’œuvre a été présentée en compétition officielle au Festival de Cannes 2023.

Banel et Adama

Un film de Ramata-Toulaye Sy

Avec Khady Mane, Mamadou Diallo, Binta Racine Sy, Moussa Sow

Distributeur : Trigon Films

Durée : 1h26

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 13 décembre 2023