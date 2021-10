Battlefield™ 2042 : un trailer axé sur le mode Hazard Zone

Partager Facebook

DICE dévoilent aujourd’hui le trailer officiel du troisième mode multijoueur disponible à la sortie de Battlefield™ 2042 le 19 novembre prochain : Hazard Zone. Disponible en même temps qu’All-Out Warfare et Battlefield™ Portal, Hazard Zone est une toute nouvelle expérience en escouade et aux enjeux décisifs, qui combine un gameplay à couper le souffle et le meilleur de pratiquement vingt ans de bac à sable Battlefield. Chaque balle, chaque affrontement, chaque décision compte.

En 2040, un blackout mondial a anéanti 70 % des satellites en orbite. La tension monte entre les États-Unis et la Russie. Après cet événement, les satellites temporaires en orbite basse, équipés de lecteurs de données résistants aux radiations à récupérer au sol, sont devenus le nouveau moyen de collecte d’informations pour les deux superpuissances.

Disponible sur les sept cartes de Battlefield 2042 All-Out Warfare, Hazard Zone est un mode de jeu basé sur l’extraction en escouades de quatre membres, dans lequel les joueurs créent leur escouade selon leur style de jeu. Chaque Spécialiste a ses propres caractéristiques et apporte un avantage spécifique à son escouade. Pour créer une escouade offensive, les joueurs privilégieront Webster Mackay et Maria Falck, qui confèrent de la mobilité et des capacités de soin en plein déplacement. Pour une approche plus défensive, ils devront se tourner vers Kimble ‘Irish’ Graves ou Pyotr ‘Boris’ Guskovsky. Grâce au système de fortification et à la tourelle automatique SG-36, ils seront en mesure de boucler toute une zone de la carte. Une fois que les derniers Spécialistes disponibles au lancement auront été dévoilés, les joueurs découvriront de nouvelles façons d’adapter leur escouade à leur style de jeu dans Hazard Zone.

Ils auront tout intérêt à composer des escouades capables de récupérer les lecteurs de données dispersés sur le champ de bataille. Ils devront accomplir leur mission tout en survivant face aux escouades ennemies qui partagent le même objectif, aux dangers environnementaux comme de redoutables tornades pouvant frapper à tout moment, et aux dangereuses forces d’occupation qui draineront les ressources et alerteront les ennemis à proximité.

Une partie de Hazard Zone se compose de cinq phases principales :

Stratégie et équipement : les joueurs confirment leur point d’entrée et choisissent leur Spécialiste ainsi que leur équipement et leurs améliorations tactiques.

: les joueurs confirment leur point d’entrée et choisissent leur Spécialiste ainsi que leur équipement et leurs améliorations tactiques. Déploiement : ils se déploient à des points d’entrée prédéfinis.

: ils se déploient à des points d’entrée prédéfinis. Récupération : les escouades utilisent leurs scanners d’informations et doivent lutter contre les équipes ennemies, les forces d’occupation et l’environnement.

: les escouades utilisent leurs scanners d’informations et doivent lutter contre les équipes ennemies, les forces d’occupation et l’environnement. Première extraction : la première des deux options pour assurer la survie.

: la première des deux options pour assurer la survie. Dernière extraction : les escouades restantes doivent se battre pour déterminer qui s’échappera… et qui y restera. Les décisions que prendront les joueurs auront un impact certain sur le succès de la mission.

Il faudra faire le bon choix parmi les Spécialistes, les armes, les gadgets et les améliorations tactiques pour espérer survivre. Les parties seront rapides (15 à 20 minutes) et accueilleront 32 joueurs sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC. Sur Xbox One et PlayStation 4, elles seront limitées à 24 joueurs sur de plus petites cartes.

Les équipes qui parviennent à évacuer la zone à risque recevront une récompense de base, ainsi que des récompenses supplémentaires en fonction du nombre de lecteurs de données en leur possession. Les joueurs sont récompensés de deux façons dans Hazard Zone. Ils reçoivent de l’EXP pour augmenter leur niveau de progression général et leur Passe de combat, mais aussi des crédits du Marché noir (CMN), la monnaie permettant d’obtenir des armes, de l’équipement et des améliorations tactiques à sélectionner au début de chaque partie de Hazard Zone pour avoir l’avantage au combat. Ces améliorations vont de l’amélioration du nombre de munitions à la réduction du temps de rechargement, en passant par la capacité de stockage augmentée et la résurrection des membres d’escouade éliminés. Plus les joueurs collectent d’informations, plus ils gagnent d’EXP et de CMN.

Battlefield 2042 est déjà disponible à la précommande et sortira le 19 novembre chez nos revendeurs ainsi que sur les boutiques numériques pour 59,99 € sur PC, 69,99€ sur Xbox® One, PlayStation®4, et pour 79,99 € sur Xbox® Series X|S et PlayStation®5.