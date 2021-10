Blast Brigade se lance en accès anticipé sur Steam

Partager Facebook

Après avoir essayé la démo gratuite sortie il y a deux semaines, les joueurs peuvent désormais faire l’expérience d’une bonne partie de ce metroidvania haut en couleur.

L’accès anticipé permettra aux joueurs d’avoir une influence sur l’expérience finale. Blast Brigade cherche à la fois à être une expérience accessible et un défi satisfaisant. Ainsi, adapter la courbe de difficulté est essentiel, et quoi de mieux pour le faire correctement que de demander l’avis des joueurs ?

Dès à présent, les joueurs peuvent explorer deux actes complets du jeu et incarner trois personnages différents : le franc tireur Jeff J. Jefferson, Shura l’espionne du KGB, et le gentleman Galahad. Un quatrième personnage rejoindra l’équipe au cours de l’accès anticipé et le jeu sera enrichi au fil des semaines. Blast Brigade dispose déjà de sept combats de boss, de trente ennemis différents et de six armes prêtes à l’emploi. Six environnements attendent d’être explorés et vont demander aux agents d’utiliser leurs diverses compétences pour franchir les obstacles sur leur chemin. Au fil de leur exploration de l’île, les joueurs pourront améliorer leurs personnages et leur base entre les missions. Les joueurs peuvent alterner entre les personnages comme bon leur semble pour relever les défis que leur propose Blast Brigade. Du nouveau contenu et des améliorations seront déployés lors de l’accès anticipé en fonction des retours des joueurs.

Celles et ceux qui participeront à l’accès anticipé recevront un DLC non-annoncé ainsi que diverses récompenses. Quoique le prix ne changera pas au lancement de la version définitive du jeu, une réduction sera appliquée aux joueurs qui achèteront Blast Brigade lors de la première semaine de l’accès anticipé.

Blast Brigade est désormais disponible en accès anticipé sur Steam et sortira en début d’année prochaine sur Nintendo Switch, PlayStation, et Xbox.