Battlestar Galactica: Scattered entrera en orbite début 2026

Ce roguelite narratif et tactique innovant, inspiré de l’emblématique franchise de science-fiction Battlestar Galactica, vous plonge dans des situations intenses au cœur d’un monde en perpétuelle évolution.

Battlestar Galactica: Scattered Hopes vous offre l’opportunité de prendre le commandement d’une flotte de vaisseaux spatiaux qui fuient les mondes colonisés par l’humanité, connus sous le nom des Douze Colonies. Poursuivi par les impitoyables Cylons, votre survie dépend de votre maestria tactique et de votre gestion de la flotte. Vous devez absolument empêcher tout sabotage interne.

Explorez diverses planètes et autres points d’intérêts galactiques, décidez comment dépenser vos précieuses ressources – pour entretenir la flotte ou améliorer vos troupes – et optimisez l’emploi du temps de votre équipage tout en anticipant le prochain assaut : les vaisseaux Cylons se rapprochent à chaque tour de jeu, à chaque action que vous entreprenez.

La survie de votre flotte s’annonce plus tendue que jamais : Battlestar Galactica: Scattered Hopes sortira sur PC début 2026.