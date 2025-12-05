Sauvez l’humanité dans Starship Troopers: Ultimate Bug War, le nouveau rétro-FPS

Un nouvel appel aux armes vient d’être lancé par Dotemu, sous la supervision de la Fédération terrienne : la prochaine vague de la menace Arachnide est à nos portes ! Starship Troopers: Ultimate Bug War est un rétro-FPS développé par Auroch Digital, reconnu pour son travail sur Warhammer 40,000: Boltgun.

25 ans après les événements du premier film Starship Troopers, cette campagne héroïque voit la militaire expérimentée Samantha Dietz raconter sa traque du redoutable Insecte Assassin pendant la Première Guerre contre les Insectes. Revivez cette expérience cathartique en annihilant les Arachnides sur leurs terres, à Klendathu, et voyagez au cœur de nouvelles contrées comme la planète P dans cette campagne furieusement efficace. 14 armes (dont le célèbre fusil Morita), 11 soutiens tactiques et un véhicule Mech vous y attendent : cette simulation de combat en 3D pixélisée s’annonce délicieusement sanglante.

Les citoyens et citoyennes qui souhaitent se préparer au mieux peuvent suivre la formation au combat anti-insectes proposée par Starship Troopers: Ultimate Bug War! afin d’acquérir les compétences nécessaires pour éliminer la menace insectoïde. 

Starship Troopers: Ultimate Bug War! sortira début 2026 sur PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. 

