Battlestar Galactica: Scattered Hopes, un jeu tactique et narratif inspiré par la licence sci-fi légendaire

Ce nouveau jeu vidéo rend hommage aux grands thèmes abordés par la licence tout en offrant une expérience roguelite innovante, où les choix narratifs et tactiques s’entremêlent afin de vous mener vers la survie. Le voyage commencera début 2026.

Dans Battlestar Galactica: Scattered Hopes, vous prenez le contrôle d’une flotte de vaisseaux fuyant les mondes contrôlés par l’Humanité connus sous le nom des Douze Colonies. Vous devez échapper à l’annihilation causée par les Cylons, une espèce robotique qui s’est retournée contre ses créateurs humains. Votre seul espoir de survie est d’atteindre le puissant vaisseau connu sous le nom de Battlestar Galactica. Les attaques des Cylons ne seront pas votre seul problème : les dissensions politiques internes rongent votre flotte et l’ennemi a probablement déjà infiltré vos rangs, vous forçant à gérer plusieurs crises à la fois pour atteindre votre but sain et sauf.

Battlestar Galactica: Scattered Hopes s’appuie sur le savoir-faire tactique et narratif d’Alt Shift, dont le jeu Crying Suns a séduit plus d’un million de personnes, mais également sur les fondamentaux et les personnages emblématiques de l’univers Battlestar Galactica, avec un travail artistique à couper le souffle qui rend honneur au matériau de base.