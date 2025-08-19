C’est l’heure du thé, Commandant ! PVKK sortira sur Steam durant l’été 2026

Partager Facebook

Ce nouveau briefing tactique a été donné lors du pre-show de l’Opening Night Live : toutes ces nouvelles informations stratégiques sont à intégrer pour le déploiement final, prévu pour l’été 2026.

PVKK vous invite à prendre possession de votre propre bunker pour accomplir un certain nombre de tâches quotidiennes, qui contribuent à l’effort général pour protéger la Terre :

PRÉPAREZ-VOUS en accusant bonne réception des informations clés et des briefings réguliers qui proviennent du commandement

VISEZ avec attention en mettant à profit vos nombreux talents ainsi que l'équipement améliorable de votre bunker

FAITES FEU avec votre immense canon de défense interplanétaire et répondez par les flammes à cette invasion extraterrestre inlassable qui désire plus que tout détruire votre abri

et répondez par les flammes à cette invasion extraterrestre inlassable qui désire plus que tout détruire votre abri Et, bien sûr, n’oubliez jamais de garder un peu de temps pour votre ration de thé quotidienne avant de vous reposer et de recommencer le cycle encore, et encore, et encore…

Le système de Teleradio du bunker permet d’en savoir plus sur l’actualité de la planète, de tester sa résistance mentale avec les examens scrutés par la hiérarchie, d’acheter de nouveaux objets qui seront livrés directement dans votre nid douillet et même de passer du bon temps avec un mini-jeu rétro que les fans de Dome Keeper, le précédent jeu de Bippinbits, reconnaîtront peut-être.