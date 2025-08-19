C’est l’heure du thé, Commandant ! PVKK sortira sur Steam durant l’été 2026

cedric 19 août 2025 Games, PC, Steam, Toute l'actu Laisser un commentaire

Ce nouveau briefing tactique a été donné lors du pre-show de l’Opening Night Live : toutes ces nouvelles informations stratégiques sont à intégrer pour le déploiement final, prévu pour l’été 2026

PVKK vous invite à prendre possession de votre propre bunker pour accomplir un certain nombre de tâches quotidiennes, qui contribuent à l’effort général pour protéger la Terre : 

  • PRÉPAREZ-VOUS en accusant bonne réception des informations clés et des briefings réguliers qui proviennent du commandement
  • VISEZ avec attention en mettant à profit vos nombreux talents ainsi que l’équipement améliorable de votre bunker
  • FAITES FEU avec votre immense canon de défense interplanétaire et répondez par les flammes à cette invasion extraterrestre inlassable qui désire plus que tout détruire votre abri
  • Et, bien sûr, n’oubliez jamais de garder un peu de temps pour votre ration de thé quotidienne avant de vous reposer et de recommencer le cycle encore, et encore, et encore…

Le système de Teleradio du bunker permet d’en savoir plus sur l’actualité de la planète, de tester sa résistance mentale avec les examens scrutés par la hiérarchie, d’acheter de nouveaux objets qui seront livrés directement dans votre nid douillet et même de passer du bon temps avec un mini-jeu rétro que les fans de Dome Keeper, le précédent jeu de Bippinbits, reconnaîtront peut-être. 

Tags

A propos cedric

Voir aussi...

Bâtissez votre foyer et prenez les armes. Un combat épique vous attend avec Midnight, la prochaine extension de World of Warcraft

La dualité de Midnight, deuxième chapitre épique de la saga de l’Âme-monde de World of Warcraft, explore …

Call of Duty: Black Ops 7, date de sortie, bêta et précommande, tout connaitre du prochain FPS d’Activision

En 2035, le monde est en proie au chaos, ravagé par des conflits d’une violence …

GIANTS Software dévoile davantage sur Farming Simulator 25: Highlands Fishing

Highlands Fishing introduit Kinlaig, une nouvelle carte caractérisée par des vallées rocheuses, des prairies sauvages et …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2025