Bayonetta débarque bientôt dans Sonic Racing: CrossWorlds

Cédric 18 septembre 2026 Epic Store, Games, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, PS4, PS5, Steam, Toute l'actu, Xbox ONE, Xbox Series Laisser un commentaire

À l’approche du Tokyo Game Show, SEGA a révélé, avec une nouvelle bande-annonce, le premier personnage gratuit de la 2e année de Sonic Racing: CrossWorlds. Il s’agit de Bayonetta : bientôt, les fans de la légendaire Sorcière de l’Umbra pourront profiter de son style emblématique et de son élégance sur le circuit.

  • Le personnage jouable Bayonetta
  • La machine Butterfly Witch 
  • Des emotes et sons spéciaux 

La bande-annonce présentée au Tokyo Game Show dévoile également des images extraites des packs Godzilla et EVANGELION, annoncés lors du Summer Game Fest 2026 comme étant les deux premiers packs DLC pour la 2e année. D’autres informations sur la 2e année de Sonic Racing: CrossWorlds seront révélées lors de la finale des championnats du monde et lors du stream de présentation, le vendredi 9 octobre

Sonic Racing: CrossWorlds est maintenant disponible en version numérique et physique sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC à partir de 69,99 €, et sur Nintendo Switch, Nintendo Switch – Modèle OLED, et Nintendo Switch Lite à partir de 59,99 €. L’édition Nintendo Switch 2 est également disponible en version numérique et physique pour 69,99 €.

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