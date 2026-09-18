Voyagez à travers les mondes avec KINGDOM HEARTS dans Fortnite

Fortnite | KINGDOM HEARTS est disponible ! Voici un aperçu de ce qui vous attend actuellement dans le jeu, le tout sous la lune en forme de cœur
- Enfilez les tenues de Sora, Kairi, Riku et Roxas, toutes disponibles dans la boutique aux côtés d’autres objets KINGDOM HEARTS
- Maniez vous-même la Chaîne royale emblématique, ou une clé mythique du royaume obtenue grâce au Système Hacké avec les membres de votre escouade
- Bénéficiez d’un bonus de Santé et de Bouclier grâce à la Glace à l’Eau de Mer, un objet consommable