Voyagez à travers les mondes avec KINGDOM HEARTS dans Fortnite

Cédric 18 septembre 2026 App Store, Epic Store, Games, Google Play, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, PS4, PS5, Toute l'actu, Xbox ONE, Xbox Series Laisser un commentaire

Fortnite | KINGDOM HEARTS est disponible ! Voici un aperçu de ce qui vous attend actuellement dans le jeu, le tout sous la lune en forme de cœur

  • Enfilez les tenues de Sora, Kairi, Riku et Roxas, toutes disponibles dans la boutique aux côtés d’autres objets KINGDOM HEARTS
  • Maniez vous-même la Chaîne royale emblématique, ou une clé mythique du royaume obtenue grâce au Système Hacké avec les membres de votre escouade
  • Bénéficiez d’un bonus de Santé et de Bouclier grâce à la Glace à l’Eau de Mer, un objet consommable

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