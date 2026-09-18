Un contrôle optimal pour des possibilités infinies, Razer dévoile le Tartarus V2 Pro

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Pensé pour offrir la précision et la réactivité attendues de la gamme Tartarus, le Tartarus V2 Pro franchit une nouvelle étape en intégrant les technologies phares de la marque, telles que les switches optiques analogiques Razer ou encore la technologie HyperPolling à 8 000 Hz. Il est également équipé d’un repose-poignet ergonomique conçu pour suivre les mouvements du joueur.

Avec ses 31 commandes programmables, son joystick de taille standard résistant au drift et son repose-poignet ergonomique entièrement ajustable, le Tartarus V2 Pro a été conçu pour répondre aux exigences des joueurs de MMO et de FPS les plus compétitifs. Il assure un niveau de contrôle et de personnalisation exceptionnel, sans compromis sur le confort lors des longues sessions de jeu.

« Les jeux ont considérablement évolué, et les joueurs attendent désormais davantage de contrôle, de précision et de flexibilité de la part du matériel qu’ils utilisent. », déclare Barrie Ooi, Head of PC Gaming Division de Razer. « L’activation réglable de nos switches optiques analogiques Razer de deuxième génération permet aux joueurs d’ajuster la sensibilité de chaque touche selon leurs préférences, tandis que le joystick TMR offre des mouvements analogiques fluides sans aucun phénomène de drift. Le Tartarus V2 Pro assume pleinement son approche sans compromis : davantage de commandes, des contrôles plus précis et encore plus de possibilités de personnalisation. »

Une précision sans faille au bout des doigts

Le Tartarus V2 Pro est équipé des switches optiques analogiques Razer de 2e génération, une technologie phare de la marque désormais intégrée à son pavé gaming de référence. Ils offrent une course d’activation entièrement ajustable entre 0,1 et 4,0 mm, ainsi qu’une réactivité exceptionnelle grâce au Rapid Trigger qui permet de réinitialiser les entrées dès 0,1 mm pour des activations répétées ultra-rapides. Lubrifié individuellement et intégré dans une mousse dense destinée à réduire les résonances, chaque switch est conçu pour une durée de vie de 100 millions de frappes et délivre une acoustique nette et satisfaisante.

Maîtrisez tous les angles

Ses 31 commandes programmables offrent suffisamment de possibilités pour gérer une barre de compétences complète, des macros complexes ou des configurations adaptées à chaque genre de jeu. Au centre de l’expérience Tartarus V2 Pro se trouve un joystick TMR de pleine taille résistant au drift, qui est inspiré des manettes primées de Razer. Il permet de naviguer avec fluidité dans les menus radiaux ou d’exécuter des commandes précises en jeu, tandis que trois boutons dédiés viennent compléter l’ensemble pour s’adapter à différents styles de jeu.

Parce qu’aucun joueur ne positionne ses mains de la même façon, le repose-poignet du Tartarus V2 Pro a été conçu pour s’adapter naturellement à chaque utilisateur, et non l’inverse. Son système coulissant et pivotant vers la gauche ou la droite offre une plus grande liberté d’ajustement, permettant à chacun de trouver la position qui lui convient le mieux. Le résultat : une surface d’appui qui s’adapte naturellement à la position de la main pour favoriser un meilleur alignement du poignet et un confort durable, même lors des sessions de jeu les plus longues.

Conçu pour suivre le rythme

Grâce à la technologie HyperPolling allant jusqu’à 8 000 Hz, qui offre une fréquence de sondage jusqu’à huit fois plus élevée que la norme, et à la suite Razer Advanced Input Control, qui regroupe les fonctionnalités Razer™ Snap Tap, Razer™ Snap Flex et Dynamic Keystroke, le Tartarus V2 Pro offre un niveau de réactivité et de précision conçu pour répondre aux exigences du jeu compétitif. Le Tartarus V2 Pro permet de configurer jusqu’à 24 raccourcis clavier sur trois profils intégrés via Razer Synapse. Les utilisateurs peuvent également modifier à la volée la sensibilité des switches ou les paramètres du Rapid Trigger directement sur le pavé grâce au panneau LED embarqué, sans avoir besoin de logiciel additionnel. L’ensemble est complété par des touches texturées en PBT à double injection, conçues pour offrir une sensation de frappe agréable et une robustesse à toute épreuve.

Voici les fonctionnalités clés du Tartarus V2 Pro :

Une précision sans faille au bout des doigts : switches optiques analogiques Razer™ de 2e génération dotés du mode Rapid Trigger et d’une course d’activation réglable de 0,1 à 4,0 mm.

switches optiques analogiques Razer™ de 2e génération dotés du mode Rapid Trigger et d’une course d’activation réglable de 0,1 à 4,0 mm. Une maîtrise sous tous les angles : 31 commandes programmables, un joystick TMR pleine taille résistant au drift accompagné de trois boutons dédiés, ainsi qu’un repose-poignet ergonomique entièrement ajustable qui coulisse et pivote pour s’adapter naturellement à la position de la main.

31 commandes programmables, un joystick TMR pleine taille résistant au drift accompagné de trois boutons dédiés, ainsi qu’un repose-poignet ergonomique entièrement ajustable qui coulisse et pivote pour s’adapter naturellement à la position de la main. Conçu pour suivre le rythme : technologie HyperPolling 8 000 Hz, la suite de fonctionnalités Razer Advanced Input Control et jusqu’à 24 raccourcis personnalisables via Razer Synapse répartis sur trois profils enregistrés directement sur le périphérique.

Le Tartarus V2 Pro incarne la nouvelle génération de pavés gaming Razer et fusionne un contrôle analogique de haute précision, une personnalisation avancée et une ergonomie ajustable dans un seul et même périphérique. Cette nouvelle mouture marque une étape importante dans l’évolution de la gamme Tartarus, une plateforme que Razer continuera de faire évoluer pour répondre aux exigences toujours croissantes du jeu compétitif.

Razer Tartarus V2 Pro

$199.99 USD / 219,99 € MSRP

D’ores et déjà disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez certains revendeurs agréés.