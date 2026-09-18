« La vie d’une femme » au cinéma 

Alexia Cerutti 18 septembre 2026 Au cinéma, Critiques de films, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Gabrielle se consacre corps et âme à son métier. Chirurgienne et cheffe de service dans un hôpital public, elle court et se démultiplie, assaillie de responsabilités. Il lui reste peu de temps pour sa vie privée — un mari qui l’aime et une mère dont elle doit s’occuper. Lorsqu’une romancière vient passer quelques semaines dans son service pour les besoins d’un livre, son équilibre vacille. Dans le quotidien que Gabrielle s’est construit, y a-t-il de la place pour l’inattendu ?

Présenté en compétition à Cannes, ce film est porté par une Léa Drucker bouleversante de justesse et sublime en chirurgienne qui va succomber à une passion amoureuse. Découpé en douze tableaux représentant autant de moment de vie, ce drame romantique offre un magnifique portrait de femme.

La vie d’une femme

Un film de Charline Bourgeois-Tacquet

Avec : Léa Drucker, Mélanie Thierry, Charles Berling

Distributeur : Filmcoopi

Durée : 1h39

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 16 septembre 2026

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A propos Alexia Cerutti

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