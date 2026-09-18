Gabrielle se consacre corps et âme à son métier. Chirurgienne et cheffe de service dans un hôpital public, elle court et se démultiplie, assaillie de responsabilités. Il lui reste peu de temps pour sa vie privée — un mari qui l’aime et une mère dont elle doit s’occuper. Lorsqu’une romancière vient passer quelques semaines dans son service pour les besoins d’un livre, son équilibre vacille. Dans le quotidien que Gabrielle s’est construit, y a-t-il de la place pour l’inattendu ?
Présenté en compétition à Cannes, ce film est porté par une Léa Drucker bouleversante de justesse et sublime en chirurgienne qui va succomber à une passion amoureuse. Découpé en douze tableaux représentant autant de moment de vie, ce drame romantique offre un magnifique portrait de femme.
La vie d’une femme
Un film de Charline Bourgeois-Tacquet
Avec : Léa Drucker, Mélanie Thierry, Charles Berling
Distributeur : Filmcoopi
Durée : 1h39
Age légal : 14 ans
Age suggéré : 14 ans
Date de sortie : mercredi 16 septembre 2026