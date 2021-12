« Belle Ciao », un roman de Raffaella Romagnol

Partager Facebook

Mars 1946. Après 40 ans d’exil à New York, Giulia, devenue riche, revient dans son petit village du Piémont qu’elle a quitté enceinte et sans le sou. Elle y a laissé derrière elle Anita, sa meilleure amie, Pietro, son fiancé et un lourd secret. Après deux guerres mondiales, après le fascisme et la guerre des partisans, que reste-t-il de l’Italie qu’elle a connue ? Comment se réconcilier avec le passé ? Comment se confronter à ceux qui l’avaient autrefois trahie ?

« Belle Ciao » mêle la grande histoire et l’histoire intime et nous offre ainsi à la fois une fresque de l’Histoire de l’Italie, une épopée féminine et une saga familiale. Faisant alterner présent et passé au fil des souvenirs des uns et des autres, le récit livre une galerie de personnages attachants. Raffaella Romagnolo a incontestablement un talent de conteuse. Dès les premières pages on est happé par l’histoire et on suit avec intérêt le destin de Giulia mais aussi celui d’Anita (le titre original italien est « Destino ». Un livre émouvant sur le pardon, l’apaisement et le temps qui passe.