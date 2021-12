Seven Knights 2 une nouvelle mise à jour apporte du nouveau contenu et des héros légendaires

Les fans de Seven Knights 2, la suite du RPG mobile original de Netmarble Seven Knights, peuvent désormais s’immerger encore davantage dans l’univers fantastique du jeu avec l’ajout d’un chapitre 10 à l’histoire principale. Ce chapitre se concentrera sur l’aventure de Rudy pour obtenir l’Oracle de Lumière et l’histoire inachevée des Mercenaires de l’Aube.

Les joueurs ont également désormais la possibilité d’acquérir deux nouveaux héros nouvellement ajoutés, Legendary+ Knight of Light Rudy et Legendary Sanguine Rose Miss Velvet. Rudy Chevalier de Lumière est un héros défensif et arrive dans sa forme originale de Seven Knights avec des compositions de compétences extrêmement efficaces telles que “Damage Reflection” et “Taunt”. C’est également le premier héros Legendary+ a être ajouté à Seven Knights 2. Le second héros légendaire de Karaestelle est Sanguine Rose Miss Velvet, c’est un personnage offensif que les joueurs vont pouvoir facilement utiliser dans le mode Arène de Seven Knights 2.

Il y a également une série d’événements festifs pour les joueurs de Seven Knights 2 qui auront lieu à partir du 8 décembre avec notamment :

Événement Draw Rate Up – Augmentation du taux d’acquisition de Knight of Light Rudy et Sanguine Rose Miss Velvet

Augmentation du taux d’acquisition de Knight of Light Rudy et Sanguine Rose Miss Velvet Mission spéciale de mise à niveau – Les joueurs auront la possibilité d’acquérir un maximum de 20 Pierres d’Âme pour Miss Velvet, et un maximum de 10 Pierres d’Âme pour Knight of Light Rudy

Les joueurs auront la possibilité d’acquérir un maximum de pour Miss Velvet, et un maximum de pour Deux événements pour les Fêtes : La mission spéciale Joyeuses Fêtes & l’événement spécial connexion – les joueurs devront compléter les missions et se connecter tous les jours afin de recevoir des récompenses telles que des armures et des armes de qualité Légendaire !

Seven Knights 2 se déroule 20 ans après le jeu Seven Knights original. Cette nouvelle histoire se concentre sur les Mercenaires de l’aube, dirigés par Lene, la fille d’Eileene, qui est membre des Seven Knights dans le jeu original. Les Mercenaires de l’aube se lancent dans un voyage pour retrouver Rudy, le dernier membre des Seven Knights, après une série d’événements impliquant une mystérieuse jeune fille nommée Phiné. Mettant en scène un éventail de personnages variés représentés avec des graphismes époustouflants grâce à l’Unreal Engine 4, Seven Knights 2 plongera les joueurs dans une suite haletante digne du premier volet. Les fans du monde entier peuvent désormais commencer à rassembler et développer des héros charismatiques tout en s’engageant dans une histoire cinématographique profonde et immersive sur PC et mobile.

Seven Knights 2 est disponible en téléchargement sur Google Play, App Store mais aussi sur Windows PC. Seven Knights 2 est disponible en douze langues, dont l’anglais, le japonais, le chinois simplifié, le chinois traditionnel, le thaï, le portugais, l’espagnol, l’allemand, l’italien, le français, le russe et l’indonésien.