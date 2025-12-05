Benedict Cumberbatch prend les commandes dans les Opés des fêtes 2026 de World of Tanks

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La saison hivernale débarque dans World of Tanks avec le lancement des Opés des fêtes 2026 du 5 décembre 2025 au 12 janvier 2026. Cette année, l’esprit des fêtes rayonne plus que jamais grâce à l’acteur Benedict Cumberbatch, dont l’esprit vif, l’intelligence et l’humour donnent le ton de l’événement.

Dès leur arrivée en jeu, les joueurs découvriront un Village des fêtes scintillant : de jour, les paysages sont enneigés et calmes ; de nuit, le ciel est illuminé de guirlandes, de lanternes et de feux d’artifice. À leur arrivée, les tankistes recevront leur premier cadeau spécial : le Strv M/31, un char léger suédois de rang III, livré avec un équipage entièrement entraîné et un emplacement de garage. Ils y trouveront également le Calendrier de l’Avent, dont chaque porte renferme cadeaux et surprises.

Au Quartier général du Village, l’Ambassadeur des fêtes, Benedict Cumberbatch, accueille les tankistes, leur confie des missions spéciales et partage au passage quelques conseils avisés. Les joueurs pourront débloquer des éléments de personnalisation exclusifs inspirés de l’acteur en accomplissant ces missions : deux styles 2D distinctifs, des pochoirs personnalisés et des inscriptions thématiques.

Le cœur de l’événement, le Défi des Opés des fêtes, rassemble 56 missions de combat offrant de précieuses récompenses comme Benedict Cumberbatch en tant que commandant de char : un stratège calme et posé, dont la voix guide sans jamais imposer. Les joueurs pourront également obtenir des pochoirs uniques, des inscriptions reflétant l’état d’esprit de son commandant, le style 2D “Resolute” au design militaire marqué, ainsi que les Gadgets de Benedict (un ensemble d’éléments 3D à collectionner).

Les festivités montent encore d’un cran du 11 au 22 décembre avec le retour des chars magiques dans le mode de jeu dynamique Raid hivernal. Cette année, l’action se déroule sur deux nouvelles cartes : l’une transporte les tankistes dans l’immensité de l’espace, tandis que l’autre transforme une usine de cadeaux en arène de combat festive. Trois équipes de cinq s’affrontent pour collecter et livrer des cadeaux à leur base. Chaque commandant pilote un char au rôle unique et doté de capacités spéciales. À chaque bataille, les joueurs engrangent des points échangeables contre des obligations ou des éléments 3D exclusifs.

Rejoignez les Opés des fêtes 2026, un événement rempli de merveilles, de batailles inoubliables et de surprises, et faites équipe avec Benedict Cumberbatch, qui apporte une touche toute particulière aux festivités de cette année.