Quand elle arrive à l’Elysée, Bernadette Chirac s’attend à obtenir enfin la place qu’elle mérite, elle qui a toujours œuvré dans l’ombre de son mari pour qu’il devienne président. Mise de côté car jugée trop ringarde, Bernadette décide alors de prendre sa revanche en devenant une figure médiatique incontournable.

Comédie savoureuse, le premier long-métrage de Léa Domenach mêle fiction et faits avérés. Catherine Deneuve campe à merveille cette Bernadette irrévérencieuse en tailleur chanel qui s’émancipe du patriarcat politique et Michel Vuillermoz est à son meilleur. Les dialogues aux petits oignons, la fantaisie et l’inventivité du scénario sont emballants. Un biopic décalé et drôlissime à voir absolument.

Bernadette

Un film de Léa Domenach

Avec Catherine Deneuve, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 92 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : 4 octobre 2023