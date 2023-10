Lancement de la Google Pixel Watch 2 sur le marché suisse

Pixel Watch 2 est confortable au poignet, avec une couronne légèrement plus large et des boutons facilitant l’accès, pour une navigation tout en douceur. Son écran est protégé par un verre bombé durable et son boîtier, entièrement fabriqué à partir d’aluminium recyclé[4].



Un coprocesseur à basse consommation et les toutes nouvelles puces armées de quatre cœurs permettent une meilleure performance,une autonomie de batterie de 24 heures (en mode always-on, qui empêche l’écran de s’assombrir, même sans utilisation de la montre connectée).[5] [6] En combinaison avec un taux de charge plus rapide, qui alimente la montre à 50% en seulement 30 minutes[7], la Pixel Watch 2 peut gérer jour et nuit les activités des utilisatrices et utilisateurs.



Des mesures précises pour un meilleur suivi de bien-être et de l’activité physique

Pixel Watch 2 est dotée de trois nouveaux capteurs qui permettent aux utilisatrices et utilisateurs de mieux peaufiner le suivi de leur bien-être et qui les aident finalement à procéder aux changements nécessaires. Un tout nouveau capteur de la fréquence cardiaque à LED multiples associé à un algorithme de la fréquence cardiaque permet de mesurer la fréquence cardiaque avec un niveau de précision inégalé.[8]



Google a également ajouté sa fonctionnalité Réponses du corps reprise de la Sense 2, alimentée par un nouveau capteur d’activité électrodermale en continu (cEDA). Ce nouveau capteur peut signaler des signes possibles de stress au moyen d’un algorithme d’apprentissage automatique qui intègre la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque et la température de la peau. Quand l’algorithme détecte des indicateurs physiques de stress, ou même de sensations fortes, la fonctionnalité Réponses du corps enverra une notification pour alerter les utilisatrices et utilisateurs du stress potentiel. Elle les incitera ensuite soit à marquer un temps d’arrêt pour réfléchir à leur ressenti, soit à prendre des mesures pour baisser leur niveau de stress, par exemple avec des exercices de respiration guidée ou une séance de pleine conscience. La réflexion sur ces moments, que les utilisatrices et utilisateurs peuvent consulter dans leur synthèse hebdomadaire des graphiques, peut les aider à identifier des modèles qu’ils peuvent utiliser pour anticiper un stress potentiel et planifier en amont.



Amélioration des fonctionnalités fitness Fitbit

Il est également plus facile de s’entraîner avec Pixel Watch 2. Les rappels automatiques de début et de fin d’entraînement sont disponibles pour sept exercices, y compris la course et le vélo en plein air. Dans le même temps, les nouvelles fonctionnalités telles que le coaching sur la zone de fréquence cardiaque ou l’entraînement du rythme aideront les utilisatrices et utilisateurs à persévérer pour atteindre leurs objectifs pendant l’entraînement. Elles préviennent les utilisateurs d’un changement de zone de fréquence cardiaque pendant un entraînement HIIT ou donnent un feed-back en temps réel sur les objectifs de cadence pendant un entraînement de marathon, par une vibration au poignet, un signal vocal, ou sur les tout nouveaux écrans d’entraînement dont le design a été entièrement revu et offrant une meilleure lisibilité.



Sans oublier que toutes les fonctionnalités bien-être et fitness préférées des utilisateurs de Fitbit se retrouveront sur la Pixel Watch 2, du score d’aptitude quotidienne, au profil de dormeur et au score de sommeil en passant par les minutes en zone active, les pas et les 40 modes d’entraînement.



Nouvelles fonctionnalités de sécurité pour une plus grande paix de l’esprit

En ce qui concerne la sécurité personnelle, les utilisatrices et utilisateurs peuvent avoir une plus grande paix de l’esprit grâce à Pixel Watch 2. Avec SOS Urgence[9] Pixel Watch 2 propose les fonctionnalités de sécurité les plus proactives de Pixel comme balise de détresse et contrôle de situation.



Le contrôle de situation permet de garantir que les utilisatrices et utilisateurs ne sont jamais seuls, quelle que soit la situation, même lors d’une marche tard dans la nuit ou d’une course au petit matin. Avant d’en commencer une, l’utilisatrice ou utilisateur peut ouvrir l’app Sécurité personnelle de Google sur sa montre, choisir une activité et lancer un minuteur en fonction de son heure d’arrivée à destination prévue. Il est ensuite possible de sélectionner des contacts d’urgence pour partager avec eux un message les avertissant que l’utilisatrice ou utilisateur a lancé un contrôle de situation et les informant de ce qu’elle/il est en train de faire. Si l’utilisatrice ou utilisateur n’est pas en mesure de s’enregistrer une fois le minuteur arrivé à terme, les contacts d’urgence recevront un autre message d’information, y compris de la localisation de l’utilisatrice ou utilisateur via Google Maps, de sorte que les contacts d’urgence puissent entrer en relation avec elle/lui ou les services d’urgence.



Fonctionnalités de Wear OS 4 et nouvelles applications améliorées

Pixel Watch 2 fonctionne sur le nouveau Wear OS 4, qui offre aux utilisatrices et utilisateurs une expérience plus harmonieuse avec leur montre, une navigation plus rapide, plus intuitive, et une intégration plus profonde avec des applications comme Gmail et Google Calendar.



Les utilisatrices et utilisateurs peuvent maintenant écouter leurs podcasts favoris sur YouTube Music ou encore vérifier l’information sur les lieux les plus proches dans Google Maps pendant leur jogging.[10] Google a ajouté de nouvelles applications à télécharger sur Google Play pour Wear OS grâce auxquelles les utilisatrices et utilisateurs peuvent désormais accomplir encore plus de choses sur leur poignet.



La montre est également dotée de Aperçu, qui permet aux utilisatrices et utilisateurs d’avoir rapidement accès aux informations dont ils ont besoin, de la météo au trafic sur leur trajet.



Pixel Watch 2 est facile à associer aux autres appareils Pixel d’une utilisatrice ou d’un utilisateur.[11] On peut ainsi basculer la fonction audio de sa montre à son casque et retrouver son téléphone quand il est perdu grâce à la fonction Localiser mon appareil , tout cela à partir du poignet.[12] [13] Et quand il s’agit de passer d’un téléphone ou d’une montre à l’autre, de sauvegarder et de restaurer ou de procéder à un transfert du téléphone sur la Pixel Watch 2, il est encore plus facile de restaurer les données, les paramètres et bien d’autres choses de l’ancien appareil Wear.



Prix et disponibilité en Suisse

La Google Pixel Watch 2 peut être précommandée dès aujourd’hui chez Mobilezone, Digitec et dans Google Store. Dès le 12 octobre 2023, Google Pixel Watch 2 sera officiellement disponible dans les magasins de Suisse pour CHF 379.-