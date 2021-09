Beyond Contact est disponible en accès anticipé sur Steam !

Partager Facebook

Beyond Contact est un jeu de survie inspiré du style graphique des bandes dessinées, des dilemmes moraux des films de science-fiction actuels et du gameplay impitoyable des classiques du genre. Il s’appuie sur l’exploration et la découverte, un système de recherche et d’artisanat robuste, un procédé de construction de base intuitif, l’agriculture et l’élevage de créatures, et bien plus encore. Il dispose également d’objectifs narratifs visant à sauver les autochtones de la planète, d’une faune et d’une flore riches et de conditions météorologiques suffisamment extrêmes pour mettre au défi les joueurs les plus aguerris du genre.

Principales caractéristiques de Beyond Contact :

Moteur 3D dynamique : un monde dynamique et varié, fourmillant de détails et immanquablement mortel, porté par un moteur Unity avec l’appui direct d’Unity.

Environnement de science-fiction : mettez à profit votre équipement standard de la Space Corps (armes et combinaison atmosphérique) pour explorer divers environnements planétaires inédits, découvrir des créatures extraordinaires et des plantes inconnues, et même rencontrer les membres de la civilisation ancestrale de Ketern.

Système de recherche et d’artisanat robuste : analysez, collectez, minez et récupérez des matériaux planétaires exotiques pour tirer profit du système de recherche et d’artisanat développé qui vous permettra de survivre et de prospérer sur l’astre mort et face à ses habitants quelque peu agressifs.

Systèmes de construction de base et de réseau énergétique intuitifs : construisez, étendez et défendez votre base d’opérations, tout en repoussant les limites d’un système de réseau énergétique unique.

Quêtes narratives et PNJ extraterrestres de factions : collaborez avec des civilisations extraterrestres, découvrez une technologie inconnue et percez le mystère du passé tragique de la planète en aidant ses habitants.



Le studio de développement PlayCorp a été fondé par des ingénieurs passionnés de technologies de pointe, qui ont consacré de longues années à la réalisation de leur vision. Beyond Contact est le fruit de cette longue maturation, un jeu centré sur des thèmes tels que la responsabilité sociale et environnementale.

Chris Mosley, PDG de Playcorp, ajoute :

« Beyond Contact porte une vision optimiste de l’avenir. L’humanité y est prospère et aide d’autres espèces à survivre, car la diversité est essentielle à l’expansion. Allier une telle histoire à un jeu de survie présentait une certaine difficulté conceptuelle, dont certains aspects sont encore irrésolus. L’intégration de tous ces paramètres dans une expérience de jeu coopérative qui oblige les joueurs à travailler ensemble est le prochain défi auquel nous devrons faire face d’ici la sortie en début d’année prochaine. Nous disposons désormais d’une plateforme sur laquelle donner vie à notre vision du jeu en étendant et en étoffant le monde de Beyond Contact et de la Space Corps. »

Beyond Contact est avant tout développé pour les joueurs. Grâce à sa collaboration avec Koch Media, PlayCorp compte faire preuve d’une grande transparence auprès des parties prenantes de la communauté et des premiers acheteurs. L’objectif est de créer un jeu dont les joueurs seront fiers. La suggestion de fonctionnalités, les outils de vote et un système de signalement de bugs tourné vers la communauté sont les fondements de la vaste feuille de route mise en place pour l’accès anticipé et qui sera suivie dans les six prochains mois et au-delà.