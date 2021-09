Call of Duty Vanguard, ce qu’on retient de la bêta du multi

Partager Facebook

Alors que la bêta du dernier Call of Duty, prolongée, se termine aujourd’hui, on a eu l’occasion de se frotter au multi lors de plusieurs cessions de jeu. On vous en donne notre avis !

Un multijoueur réjouissant

Attendu pour le 5 novembre, et alors que l’on peut encore se poser des questions sur les arrangements narratifs qu’auront trouvés les développeurs pour caser ce nouveau volet qu’est Vanguard dans une part du cadre de la Seconde Guerre mondiale, on a déjà pu se frotter, comme bon nombre de joueurs ayant précommandé le titre, au mode multijoueur. On précise que notre expérience est basée sur la bêta disponible sur PS5, le tout sur un écran TCL C82 de 65 pouces, qui se prête parfaitement au jeu, comme nous l’avions testé précédemment dans ces colonnes.

Puisqu’il faut bien tenir un bout pour débuter, voyons d’abord quelles étaient les armes disponibles dans cette bêta et qui arriveront dans le titre le 5 novembre :

Fusils à pompe :

Automatique

À barillet

Fusils d’assaut :

BAR

Fedorov Avtomat

ITRA Burst

NZ-41

STG44

Volksturmgewehr

Fusil de précision :

M1 Garand

Lance-roquettes :

M1 Bazooka

Machine Gun (léger) :

DP28

MG42

Type 96

Mêlée :

Couteau de Combat

Bouclier Anti-Émeute

Pistolet :

1911

Machine Pistol

RATT

RMC-30

SMG :

M1928

MP-40

PPsh-41

Sten

Type 100

Sniper :

3-Line Rifle

Kar98k

Des armes que l’on a appréciées, avec une prise en main agréable, bien qu’un peu plus lourde que dans Cold War. On ressent le recul des pétoires sans que ce soit handicapant, la visée est fluide et le nouveau tir à l’aveugle est bien équilibré. Ces armes sont améliorables, comptant jusqu’à dix emplacements permettant de faire évoluer la visée, les dégâts, le recul ou encore le corps à corps. Les parties s’enchaînant, il est possible de débloquer de nouvelles armes et améliorations jusqu’à un certain niveau. Lors de la bêta, cela s’arrêtait au niveau 20, mais cela devrait monter jusqu’à 30 dans le jeu final. Le nombre d’armes peut paraître un peu limité, mais nul doute que de nouveaux équipements arriveront très rapidement.

Des maps en veux-tu en voilà

Cette bêta aura été également l’occasion de découvrir nombre de maps. Gavu, une plage des îles Salomon offrait des environnements variés avec une plage, un grand bateau échoué et de la jungle. Pas forcément la plus inspirée, cette dernière offrait un gros avantage aux snipers, puisqu’une grande partie de son terrain était dégagée. On a également découvert la map Hôtel Royal, un affrontement nocturne sur le toit d’un hôtel à Paris en plein bombardement. Ici, on a pu apprécier une certaine verticalité bienvenue permettant de surprendre l’ennemi. La map suivante, Eagle Nest, vous envoie dans une bâtisse au sommet d’une montagne enneigée. Le level design de la carte (sans s’avère plaisant avec une belle alternance entre zone ouverte et fermée. En revanche, elle semblait assez petite et pourrait vite devenir injouable en 24v24, le test étant réalisé en 16v16. Enfin la dernière map, intitulée Red Star, se déroule aux abords enneigés de Stalingrad. Là aussi la carte s’illustre par la diversité de ses chemins et ses multiples recoins permettant de prendre l’ennemi à revers. Une map habilement conçue pour qu’il ne soit pas possible de tenir éternellement une même position en enchaînant les kills sans bouger.

Du nouveau au niveau du matchmaking

On attendait une grosse nouveauté dans ce Call of Duty Vanguard au niveau du système de matchmaking. Ce dernier a été repensé, offrant de parties répondant à certains critères prédéfinis. Ce « Combat Pacing », comme il convient de l’appeler, se divise en 3 options. Soit le Tactical pour du 6 contre 6, Assaut pour du 14 contre 14 et enfin le Blitz pour du 24v24. Ce qui permet de découvrir diverses batailles sur une même carte et de trouver la partie adaptée à nos envies. Reste que le 24 contre 24, sur certaines petites cartes, risque bien de s’avérer brouillon. Ici, Activision risque bien de devoir pallier à ce souci d’ici la sortie du titre.

Des modes de jeu intéressants

En plus de cela, ce Call of propose divers modes de jeu. Dans le mode Patrouille, inédit, il faudra tenir une zone en mouvement le plus longtemps possible avec les rebondissements que cela implique. Une alternance entre attaque et défense qui fait du bien, forçant à prendre avantage du terrain et à évoluer en équipe. À côté de ça, plus classiques, on retrouve d’autres modes. Domination, Elimination Confirmée ou Match à Mort en Equipe sont bien présents, bien que moins originaux. On se retrouve donc avec un multi efficace, avec un peu d’originalité, sans pour autant casser la baraque.

Enfin, les amateurs de FPS en ligne sont souvent familiers des killstreaks rewards, et ce CoD en propose. Ce terme, pour les novices, désigne les récompenses obtenues par un joueur qui parvient à enchaîner les kills sans mourir, permettant d’avoir un avantage en fonction de notre réussite durant la partie. Pour terminer le tour de cette bêta qui annonce le titre final, on notera encore qu’il sera possible d’équiper jusqu’à trois caractéristiques parmi une liste plutôt longue, ce qui permet d’ajuster ses caractéristiques à un style de jeu.

Des acquis consolidés et quelques nouveautés

Bien que nous attendions de pied ferme le mode histoire de ce CoD Vanguard, on ne peut s’empêcher de remarquer que le multi, nerf de la franchise, s’avère solide dans la bêta et qu’il devrait tout naturellement en être de même dans le titre à sa sortie début novembre. Pour le reste, rien de révolutionnaire, mais du solide tout de même pour ce retour à la Seconde Guerre mondiale.