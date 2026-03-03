Bienvenue dans Black Ops Royale

Partager Facebook

Pillez pour survivre et combattez dans un chaos intense pour prendre le dessus dans Black Ops Royale. Atterrissez à Avalon, équipez-vous, améliorez vos armes et fiez-vous à votre instinct dans une expérience Call of Duty: Warzone inédite et unique, inspirée du premier Battle Royale de Call of Duty. L’évolution de Blackout sera disponible le vendredi 13 mars à 05h00 (heure de Paris).