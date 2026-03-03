Bienvenue dans Black Ops Royale

Pillez pour survivre et combattez dans un chaos intense pour prendre le dessus dans Black Ops Royale. Atterrissez à Avalon, équipez-vous, améliorez vos armes et fiez-vous à votre instinct dans une expérience Call of Duty: Warzone inédite et unique, inspirée du premier Battle Royale de Call of Duty. L’évolution de Blackout sera disponible le vendredi 13 mars à 05h00 (heure de Paris).
- Black Ops Royale : il s’agit d’un nouveau mode de Battle Royale original inspiré de Blackout, sans attirail, sans goulag et sans stations d’achat. Enfilez votre wingsuit, récupérez des objets pour survivre, améliorez vos armes grâce à leur rareté, maîtrisez les Brèches de Berceau et survivez à 24 escouades rivales sur l’immense carte d’Avalon.
- Armes, archétypes et améliorations : après l’infiltration, place à la guerre des charognards : lancez-vous à la recherche d’armes Black Ops 7 avec des archétypes de construction fixes et cinq voies d’amélioration. Trouvez des kits d’accessoires pour augmenter la rareté de vos armes, débloquez votre configuration prédéfinie et faites passer votre arsenal au niveau légendaire avant vos adversaires.
- Système d’atouts Black Ops Royale : le système d’atouts original de Call of Duty BR fait son retour avec une touche de flexibilité : pas d’emplacements fixes, juste cinq bonus consommables et interchangeables que vous activez quand vous le souhaitez. Récupérez-les, échangez-les avec votre escouade et utilisez-les à bon escient : chaque atout temporaire peut faire basculer l’équilibre d’un affrontement ou le destin de votre escouade tout au long du match.
- Équipement Black Ops Royale : armez-vous d’un arsenal complet inspiré de Blackout : transportez deux types d’équipement à la fois et utilisez vos outils préférés tels que le grappin, la fléchette à capteur et le kit de traumatologie, ainsi que de puissantes séries d’éliminations et le système de gilets pare-balles à plusieurs niveaux. Fouillez intelligemment et faites usage du bon outil au bon moment pour survivre au chaos croissant d’Avalon.
- Caractéristiques du mode Black Ops Royale : Black Ops Royale redéfinit le déroulement des parties avec des infiltrations en wingsuit, des déplacements omnidirectionnels sur les murs, des cours d’eau navigables et des vasières traversables. Pas de goulag : redéployez-vous grâce à des jetons ou à des tours capturées. Commandez des véhicules terrestres, maritimes et aériens, déjouez vos adversaires et gardez une longueur d’avance sur la Collapse qui se referme de plus en plus.
- Activités : les activités optionnelles d’Avalon ajoutent au pillage un risque calculé : chassez les primes, forcez les coffres-forts pour obtenir de l’armure, capturez les relais pour des balayages UAV et des redéploiements, ou combattez les défenses de la Guilde pour obtenir des récompenses premium. Choisissez votre objectif, assurez-vous l’avantage et dictez le rythme du match.
- Des Brèches de Berceau recouvrent certaines parties d’Avalon d’un gaz rouge, générant des hordes de zombies hallucinés et révélant des butins convoités invisibles en dehors de la zone. Bravez le chaos pour affronter un boss ou débloquer une boîte mystère contenant les meilleures armures, armes et d’autres récompenses haut de gamme… si vous survivez.
- Intégrations et date de lancement : Black Ops Royale est directement lié à la progression de Black Ops 7 et Call of Duty: Warzone, avec des défis, des missions et des déblocages de camouflages exclusifs, ainsi que le passe événementiel inter-modes Counter Skies (du 17 mars au 2 avril). Gagnez le Swordfish A1, de nouveaux accessoires, des apparences d’opérateurs et bien plus encore lors du lancement du mode le 13 mars à 05h00 (heure de Paris).