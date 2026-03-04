Mise à jour Pixel mars 2026 : toutes les nouveautés Android

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Partage de position en temps réel dans Google Messages, suivi des bagages et nouvelles fonctions Pixel Watch : voici ce que change la mise à jour Pixel.

La mise à jour Pixel de mars marque une étape importante dans l’évolution de l’écosystème mobile de Google. Si certaines améliorations ciblent directement les smartphones Pixel et la Pixel Watch, plusieurs nouveautés concernent l’ensemble des appareils fonctionnant sous Android. Entre géolocalisation en temps réel, outils de découverte d’applications et nouvelles fonctions pratiques, cette mise à jour vise à enrichir l’expérience utilisateur au quotidien.

Partage de position en direct dans Google Messages

L’une des évolutions les plus notables concerne la géolocalisation intégrée à Google Messages. Désormais, les utilisateurs peuvent partager leur position en temps réel directement depuis une conversation, sans quitter l’interface de messagerie.

Jusqu’à présent, l’application permettait uniquement l’envoi d’une localisation fixe et ponctuelle. Avec cette nouvelle fonctionnalité, la position se met à jour automatiquement pendant une durée définie. L’objectif est de faciliter le suivi d’un trajet ou de rester en contact avec un proche lors d’un déplacement.

Localiser un bagage perdu grâce à Find Hub

Autre amélioration notable : la possibilité de transmettre un lien de localisation d’un bagage égaré à une compagnie aérienne. Cette fonctionnalité repose sur Find Hub, le service de suivi d’objets de Google.

Si un traceur compatible est placé dans un bagage, l’utilisateur peut désormais partager directement sa position avec une compagnie participante via un lien sécurisé. Cette option simplifie la communication avec les transporteurs et pourrait accélérer la récupération de bagages perdus.

Google Play Shorts : découvrir des applications en vidéo

Google introduit également Google Play Shorts, une nouvelle manière d’explorer les applications disponibles sur le Play Store. Inspirée des formats courts populaires sur les réseaux sociaux, cette fonctionnalité permet de découvrir des apps à travers de brèves vidéos intégrées.

L’objectif est de rendre la navigation dans le catalogue Android plus intuitive et immersive, tout en facilitant l’identification de nouveaux services.

Cartes de visite personnalisées dans Android

Une autre nouveauté concerne les interactions sociales : les cartes de visite personnalisées. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs Android peuvent afficher leur photo, une police spécifique et une couleur distinctive dans les conversations.

Cette option vise à enrichir l’identité visuelle des contacts et à personnaliser davantage l’expérience de messagerie.

Des améliorations pour les smartphones Pixel

Les smartphones de la gamme Google Pixel bénéficient également d’évolutions spécifiques, notamment dans la section « Aperçu » de l’écran d’accueil.

Cette interface affiche désormais des informations dynamiques en temps réel :

mises à jour des transports en commun pour les trajets quotidiens ;

scores en direct des équipes sportives suivies ;

synthèse des performances financières des valeurs présentes dans la liste de surveillance Google Finance.

Ces ajouts visent à transformer l’écran d’accueil en véritable tableau de bord informatif.

« Trouver votre look » : la recherche visuelle évolue

La fonction Circle to Search gagne également de nouvelles capacités pour les utilisateurs Pixel. Une option baptisée « Trouver votre look » permet d’identifier les différents éléments d’une tenue à partir d’une image.

Une autre fonction, « Essayer avec Entourer pour chercher », propose quant à elle de visualiser virtuellement le rendu d’un vêtement sur soi à partir de photos, de vidéos ou de contenus issus des réseaux sociaux.

Pixel Watch : sécurité et paiement simplifié

La Pixel Watch profite elle aussi de plusieurs nouveautés. Une fonction de sécurité permet désormais de verrouiller automatiquement le smartphone associé lorsque la montre et le téléphone s’éloignent suffisamment pour perdre leur connexion. L’utilisateur reçoit alors une notification directement sur sa montre.

Par ailleurs, la montre connectée devient compatible avec le paiement express. Cette fonctionnalité permet de régler un achat en approchant simplement la montre d’un terminal de paiement, sans ouvrir l’application Wallet.

Une mise à jour Android tournée vers l’utilité

Avec cette mise à jour Pixel de mars, Google poursuit sa stratégie d’amélioration progressive de l’écosystème Android. Entre outils de géolocalisation avancés, personnalisation accrue et nouvelles fonctionnalités pratiques pour Pixel et Pixel Watch, l’objectif reste le même : rendre l’expérience mobile plus fluide, plus intelligente et mieux adaptée aux usages du quotidien.