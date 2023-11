Big Bang : un nouveau départ pour Fortnite le 2 décembre

Partager Facebook

Quelque chose d’énorme est sur le point d’arriver ! Participez au Big Bang – le prochain événement en direct de Fortnite – le samedi 2 décembre 2023, à 20h ! Cet événement marquera un nouveau départ pour Fortnite.

Comment rejoindre cet événement :

Le Big Bang est un événement Fortnite commençant le samedi 2 décembre 2023 à 20h. L’expérience sera disponible sur la case Battle Royale du menu Découvrir 30 minutes avant le début de l’événement pour que vous puissiez la rejoindre et équiper les objets cosmétiques de votre choix

Invitez vos amis : l’événement prend en charge les groupes jusqu’à quatre joueurs !

Fortnite est disponible sur PlayStation, Xbox, Switch, Android, PC.

Vous n’aurez pas votre matériel habituel pour jouer pendant l’événement ? Les services de Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW et Amazon Luna vous permettent de jouer à Fortnite via le cloud sur votre ordinateur ou votre mobile gratuitement et sans téléchargement ! Découvrez comment accéder à l’une de ces options ici.