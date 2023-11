Suicide Squad: Kill the Justice League – Trailer Officiel sur Harley Quinn

Partager Facebook

Harley Quinn vous présente son One Woman Show complètement dingue ! Elle sait faire des acrobaties, maîtrise les armes comme personne et possède le savoir-faire pour utiliser les armes de Batman. Elle est tout ce dont la Suicide Squad a besoin.

​Suicide Squad : Kill the Justice League sera disponible le 2 février 2024 sur PS5, Xbox Series X|S, et PC.