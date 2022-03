BING BANG PRO WRESTLING : le classique de la NEOGEO Pocket Color débarque sur Nintendo Switch

Partager Facebook

Des lutteurs musclés montent sur le ring pour une bagarre explosive, et la simplicité des contrôles permettent aux joueurs de déclencher des attaques spéciales dévastatrices rien qu’avec un bouton.

Le titre propose dix combattants, dont des lutteurs masqués, des étoiles montantes et des poids lourds imposants. Chaque lutteur dispose de son propre « Finishing Move », et les joueurs devront remplir les bonnes conditions pour le lancer et remporter la partie. Afin de pimenter le jeu, des modes spéciaux permettent de changer les règles comme « Coffin Death Match », où l’objectif est d’envoyer l’adversaire dans un cercueil, ou « Reward Death Match », qui demande de voler une récompense.

Le manuel d’instructions inclus dans le jeu provient de la version NEOGEO Pocket Color originale, les contrôles affichés peuvent donc différer sur Nintendo Switch. Un mode local « VS MATCH » est possible, mais les fonctions en ligne sont désactivées.

BIG BANG PRO WRESTLING est désormais disponible en téléchargement sur Nintendo Switch au prix de 7,99 €.