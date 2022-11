Black Adam rejoint le MultiVersus en tant que nouveau personnage jouable

Partager Facebook

Black Adam est désormais disponible en tant que personnage jouable dans MultiVersus, le jeu de combat de plateforme gratuit développé par Player First Games. Connu comme le souverain de Kahndaq, Black Adam arrive dans le cadre de la Saison 1 de MultiVersus avec un ensemble de mouvements qui tire parti de ses super-pouvoirs issus des anciens dieux égyptiens. Ses capacités en tant que personnage de classe Cogneur sont pleinement exposées dans un trailer de gameplay récemment dévoilé, montrant son attaque de tonnerre et d’éclair pour choquer ses adversaires, son champ de force électromagnétique pour bloquer les projectiles ennemis et sa capacité de vol pour le combat aérien. La variante de personnage Comic Classic Black Adam est également disponible à l’achat dans le jeu.

​

​Pour les joueurs et les cinéphiles du monde entier, Black Adam, le film épique de Warner Bros. Pictures avec Dwayne Johnson dans le rôle-titre, est actuellement disponible au cinéma.

Le mode Arcade est désormais présent dans le jeu et propose trois niveaux de difficulté et la possibilité de jouer avec un ami pour affronter des ennemis contrôlés par l’I.A. pour accomplir des quêtes uniques et gagner des récompenses.

La bêta ouverte de MultiVersus est déjà disponible en téléchargement gratuit pour les consoles PlayStation 5 et PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Le Passe de combat de la saison 1 est également disponible dès maintenant pour que les joueurs puissent gagner des récompenses en jeu. ​