Blade & Soul : la mise à jour Nuit Éternelle est désormais disponible

Nuit Éternelle, ajoute notamment une troisième Voie, celle de la Damnation, pour les Conjureurs. Cette nouvelle spécialisation augmente encore le potentiel destructeur de ces puissants mages et les transforme littéralement en faucheurs d’âmes. En échange de ces redoutables pouvoirs, les Conjureurs doivent toutefois renoncer à leur capacité à invoquer un Servant : un bien maigre sacrifice au regard des avantages conférées par la nouvelle Posture Damnée et ses puissantes aptitudes.

La Voie de la Damnation permet aux Conjureurs d’infliger d’importants dégâts sur la durée et de renforcer leurs alliés. Ils peuvent également enchaîner les attaques pour entrer en Posture Damnée et ainsi faucher les âmes de leurs adversaires. La Voie de la Damnation accroit par ailleurs la mobilité des Conjureurs. Certaines compétences réduisent la durée de leur nouvelle Posture tandis que d’autres l’augmentent, mais une chose est certaine : plus les joueurs récolteront d’âmes, plus ils infligeront de dégâts.

La mise à jour Nuit Éternelle est désormais disponible gratuitement pour tous les joueurs de Blade & Soul. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel du jeu.