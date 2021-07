Blast Brigade : de nouvelle vidéos, dont une bande-annonce de gameplay

Partager Facebook

MY.GAMES et Allods Team Arcade dévoilent de nouvelles informations au sujet de Blast Brigade, leur nouveau jeu d’action / aventure en 2D, à l’occasion de la PAX East. Une nouvelle vidéo de gameplay commentée par Leonid Rastorguev, Game Director de Blast Brigade, est notamment disponible. Blast Brigade sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series, et sera disponible sur Steam en accès anticipé.

Au fil de cette vidéo, les joueurs pourront obtenir un premier aperçu de Galahad, l’espion cybernétique écossais, ainsi que de Shura, l’agent du KGB. Chacun des quatre personnages de Blast Brigade dispose d’aptitudes qui permettront aux joueurs de se débarrasser des ennemis ou d’ouvrir de nouvelles zones. Galahad est extrêmement doué lorsqu’il s’agit de détruire des adversaires ou des obstacles résistants, tandis que Shura est plus à l’aise avec de larges groupes d’ennemis et est capable de se déplacer aisément à l’aide son grappin.

Les joueurs devront utiliser les capacités des quatre personnages pour traverses les niveaux et débloquer de nouvelles zones de la carte. Le monde de Blast Brigade disposera de dix environnements différents, et cette vidéo dévoile notamment certains des dangers que les joueurs rencontreront au fil du jeu.

En plus de ces vidéos de gameplay, MY.GAMES dévoile l’envers du décor de la création des cinématiques animées de Blast Brigade par un studio externe, des storyboards au produit fini.

De la même façon, la musique du jeu a elle aussi été composée en externe et fait l’objet d’une vidéo dédiée à sa création. Blast Brigade contiendra près de deux heures de musique originale.

Blast Brigade sera disponible sur Steam en accès anticipé dès le mois de septembre. Cette version servira essentiellement à recueillir les retours des joueurs quant aux mécaniques de base du jeu.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Blast Brigade ou sur sa page Steam.