Ressentez les frissonne la piste sur F1® 2021 avec son trailer de lancement

Codemasters® et Electronic Arts Inc. accueillent les joueurs dans le monde de la Formule 1® dans F1® 2021, désormais disponible sur Xbox Series X|S, PlayStation®5, PlayStation 4, Xbox One, et PC via Steam. La dernière version de la prestigieuse série F1® présente les équipes, les pilotes et les circuits du FIA Formula One World Championship™ 2021 et introduit un tout nouveau mode histoire, un mode Carrière étendu avec un mode deux joueurs, et trois nouveaux circuits, Portimão, Imola et Jeddah, disponibles gratuitement pour tous les joueurs après le lancement.

En prévision du GRAND PRIX BRITISH PIRELLI de Formule 1® qui se déroulera ce week-end, le 18 juillet, Codemasters a publié de nouvelles séquences de jeu capturées sur la Xbox Series X pour permettre aux spectateurs de se familiariser avec le circuit de Silverstone sur YouTube.

Dans le nouveau mode histoire, Point de Rupture, les joueurs doivent gravir les échelons de la Formula 2™ jusqu’à atteindre une place tant convoitée en Formula 1®. Ce mode reflète la dynamique réelle de l’équipe et les affrontements dramatiques avec les autres pilotes sur la grille. Le mode Carrière étendu introduit une option deux joueurs afin que les amis puissent jouer ensemble en ligne ou choisir des équipes opposées et s’affronter dans des sessions de course synchronisées. Le mode Carrière comprend également Début Saison Réelle, qui permet aux joueurs de commencer à n’importe quel moment du calendrier en cours avec les classements des pilotes et des constructeurs à jour.

“L’excitation autour de la Formule 1® est vraiment palpable cette saison et le lancement de F1 2021 sur les consoles actuelles et nouvelles générations nous donne l’occasion de faire vivre aux joueurs du monde entier leurs rêves de F1″, a déclaré Lee Mather, Directeur de la Franchise chez Codemasters. “Nous sommes impatients que les joueurs se jettent dans ce monde alors qu’ils gravissent les échelons et font la course contre leurs amis ou leurs ennemis pour avoir une chance de tout gagner.”

Sur les consoles de nouvelle génération, F1® 2021 bénéficie d’une amélioration visuelle, notamment sur les modèles de piste, les textures et les dommages de la carrosserie ainsi que des pneus. Le Ray Tracing permet d’obtenir un photoréalisme dans les replays, les cutscenes et en mode Photo. L’option Performance Mode permet au jeu de tourner à plus de 60 images par seconde sur le matériel compatible. Sur les plateformes nouvelles générations les temps de chargement sont améliorés.

Les avantages de l’édition Deluxe numérique comprennent sept pilotes emblématiques de F1® à utiliser dans Mon Écurie, avec du contenu de personnalisation exclusif, 18 000 PitCoins et le pack de contenu Point de Rupture.

F1® 2021 est classé PEGI 3 et est disponible dès maintenant à partir de 69,99€. Pour des nouvelles de F1® 2021, suivez le site officiel du jeu Formula 1 et sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, YouTube et Facebook.