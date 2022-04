Blast Brigade est désormais disponible sur console et PC

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Blast Brigade est un metroidvania en 2D dont la phase d’accès anticipé s’achève aujourd’hui après avoir récolté une majorité d’avis très positifs de la part des joueurs sur Steam.

Blast Brigade se caractérise par un ton irrévérencieux, une histoire complexe, et des personnages hauts en couleur. Des dialogues entièrement doublés viennent agrémenter les scènes cinématiques indéniablement inspirées des comédies d’action des années 80. Jeff, leader américain autoproclamé de la Blast Brigade, est interprété par Jason Griffith, qui a incarné Sonic, ainsi que Shadow, dans les jeux Sonic the Hedgehog.

Blast Brigade raconte l’histoire d’un groupe hétéroclite d’agents spéciaux du monde entier qui doivent s’unir contre un génie du mal, le Docteur Cread. Lorsqu’une mission de routine se transforme en une course désespérée pour empêcher l’apocalypse, nos valeureux héros doivent collaborer pour sauver le monde, ainsi que l’héritage précieux et ancien d’une île tropicale.

Les joueurs incarnent tour à tour quatre héros, qui peuvent être échangés à tout moment pour surmonter les défis sur leur chemin. Chaque personnage possède ses propres capacités spéciales et des objets qui pourront ouvrir de nouvelles parties de l’île tombée sous la coupe du terrible Docteur Cread. Jeff dispose d’un redoutable lance-grenades, Shura d’un grappin qui permet d’atteindre des zones en hauteur, Galahad d’un puissant bras robot, et Vortex d’un chakram téléporteur.

Grâce à un level design inspiré par les classiques du genre, les joueurs peuvent explorer une grande variété de niveaux interconnectés. Des environnelments uniques, comme un village forestier, une prison à flanc de falaise, une base nichée au coeur d’un volcan ou encore un temple antique, n’attendent que d’être explorés.

Blast Brigade est disponible au prix de 19,99 euros sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S, ainsi que sur PC via Steam et GOG, et très bientôt sur l’Epic Games Store. Blast Brigade est classé PEGI 7.