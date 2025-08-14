Blizzard compte bien faire le show à la Gamescom avec la présentation de World of Warcraft : Midnight

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

World of Warcraft sera à l’honneur lors de la gamescom 2025, avec la présentation mondiale de Midnight et la possibilité pour les joueurs et les joueuses de tester en avant-première le tout nouveau système de logis. À quelques jours du salon, nous tenions à vous présenter plus en détail ce qu’il sera possible de découvrir sur les stands et en ligne.

Midnight se dévoilera lors de la soirée d’ouverture en direct, le mardi 19 août à 20 h, avec la présentation de sa cinématique d’introduction.

Testez le système de logis en avant-première

Le système de logis de World of Warcraft pourra être essayé pour la toute première fois sur le salon !

Nous vous ouvrons grand les portes de notre stand, alors venez nous voir dans le hall 8 pour découvrir cette fonctionnalité très attendue et nous montrer ce que votre créativité peut accomplir en Azeroth.

Scène de la communauté

De mercredi à dimanche, la scène communautaire du stand consacré à World of Warcraft proposera des animations en continu, avec notamment des tables rondes et des rencontres avec les membres de l’équipe de développement, un concours de cosplay, la présentation de créateurs et créatrices, des compétitions e-sport et des sessions interactives pensées pour les membres de la communauté sur place ainsi que pour les joueurs et joueuses qui suivront l’évènement depuis les réseaux sociaux de World of Warcraft.

Discussions avec des membres de l’équipe de développement :

Les personnes présentes à la gamescom 2025 pourront découvrir Midnight sous toutes ses facettes et échanger directement avec les équipes chargées du développement du jeu, autour de deux tables rondes qui réuniront des membres de l’équipe de développement pour que vous puissiez en apprendre plus sur les fonctionnalités et l’univers de Midnight. Les discussions se dérouleront directement sur la scène communautaire de World of Warcraft :

Le monde de Midnight, présentation détaillée des zones, des quêtes et de l’histoire : le 21 août à 13h avec Ion Hazzikostas (directeur principal du jeu) et Maria Hamilton (directrice associée de la conception).

le 21 août à 13h avec Ion Hazzikostas (directeur principal du jeu) et Maria Hamilton (directrice associée de la conception). Téléchargement système, une exploration approfondie des fonctionnalités de Midnight : le 23 août à 11h.

Rencontres avec les membres de l’équipe de développement :

Lors de la gamescom 2025, les joueurs et les joueuses pourront rencontrer des membres de l’équipe de développement de World of Warcraft sur la scène communautaire. Après nos deux tables rondes, il sera possible de participer à des séances de dédicaces exclusives avec les membres de l’équipe de développement. De plus, deux autres sessions de rencontres avec les membres de l’équipe de développement seront organisées :

Vendredi 22 août à 13h.

Samedi 23 août à 12h15.

Concours de cosplay

Le samedi 23 août à 15h, des cosplayers et cosplayeuses du monde entier se réuniront sur la scène communautaire de World of Warcraft dans le hall 8 pour donner vie à des personnages emblématiques de la licence Warcraft. Le concours sera arbitré par un jury spécial composé de :

Kamui (légende du cosplay)

Taliesin et Evitel (créateurs de contenu)

Holly Longdale (productrice exécutive de WoW)

Ely Cannon (directeur artistique de WoW)

Présentation de créateurs et créatrices

Au cours du week-end, certains des créateurs et créatrices de contenu les plus célèbres de la communauté World of Warcraft monteront sur scène :

Le 23 août à 13h45, Taliesin et Evitel échangeront sur la scène communautaire avec Maria Hamilton (directrice associée de la conception) et Ely Cannon (directeur artistique) sur la création de l’univers de Midnight.

À 16h45, Dame, le rappeur autrichien et joueur de longue date de WoW, investira la scène communautaire pour un concert live.

Le 23 août à 17h30, MrGM et Ion Hazzikostas (directeur principal du jeu) discuteront de l’avenir de World of Warcraft.

Le 24 août à 12h30, Metashi & Mcky et KDRKitten mettront leur sens du design à l’épreuve lors d’une session live de conception de logis dans World of Warcraft.

Vous aurez également l’occasion de rencontrer les créateurs et créatrices les plus populaires au cours de deux sessions le 22 août à 11h15 et le 24 août à 11h30.

Et ce n’est que le début ! Attendez-vous à d’autres tables rondes communautaires, à des apparitions surprises et à des moments interactifs tout au long de la semaine.

Lancez-vous en direct avec le Creator Clash à la gamescom

Pendant que les personnes présentes prendront part à l’évènement, Blizzard diffusera également le Creator Clash en direct. Le public pourra voir ses streameuses et streameurs préférés participer à différentes activités en direct de la gamescom sur les chaînes Twitch et YouTube de Warcraft, du 20 au 22 août.

Le Creator Clash comprendra :