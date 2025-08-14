eFootball célèbre son 30ème anniversaire avec une mise à jour majeure

KONAMI donne le coup d’envoi de la nouvelle mise à jour saisonnière d’eFootball, qui introduit une multitude de nouvelles fonctionnalités, de récompenses et d’améliorations de gameplay pour les fans du monde entier.

Obtenez des récompenses en jeu et profitez de la nouvelle saison !

Grâce au centre de campagne, au bonus de connexion spécial et aux succès de campagne, les fans peuvent gagner des récompenses en jeu comme des pièces eFootball™ qui peuvent ensuite être utilisées pour recruter de nouveaux joueurs, mais aussi des objets pour entrainer les joueurs, de l’EXP et des GP.

En outre, grâce à la nouvelle fonctionnalité « Link-Up Play », les joueurs peuvent acquérir Ruben Amorim, l’entraîneur de Manchester United, ainsi que les joueurs qui remplissent les conditions pour activer leurs compétences.

Une carte Messi gratuite pour les débutants dans eFootball™

Lorsque les nouveaux joueurs terminent le tutoriel, ils obtiennent gratuitement une carte Show Time : Lionel Messi.

De nouvelles options de personnalisation du stade

Les joueurs peuvent désormais personnaliser leur stade en combinant divers éléments tels que les couleurs du bâtiment, les chorégraphies des supporters et les décorations afin de créer un design unique et personnalisé qui reflète leur style !

La nouvelle fonctionnalité « Link-Up Play » Manager est désormais disponible

« Link-Up Play » est une nouvelle fonctionnalité qui permet à plusieurs joueurs d’effectuer des combinaisons spéciales ou d’améliorer leurs capacités lors de certaines actions lorsque certaines conditions sont remplies. La fonctionnalité Link-Up s’active lorsque deux joueurs, appelés « Center Piece » et « Key Man », occupent leurs positions désignées et utilisent des styles de jeu spécifiques.

Une édition José Mourinho proposant le « Link-Up Play » est également disponible

José Mourinho, le légendaire manager qui a conduit l’Inter Milan au triomphe lors de la saison 2009-2010, est désormais disponible ! Il possède la compétence de liaison « Diagonal Long Pass A ». En plus de cette, « Epic & Show Time : Diagonal Long Pass A » sera disponible à partir du vendredi 15 août, avec Wesley Sneijder et Samuel Eto’o comme joueurs Epic remplissant les conditions pour déclencher le mouvement « Link-Up Play » de José Mourinho.

L’édition Ambassador et le pack pour débutants sont désormais disponibles !

L’édition Ambassadeur mettant en vedette les ambassadeurs d’eFootball™ Lionel Messi et Lamine Yamal, est désormais disponible ! En plus de joueurs performants et d’objets d’entraînement, chaque pack comprend des designs de cartes sélectionnés par les joueurs eux-mêmes et des objets nécessaires pour personnaliser leurs stades. Achetez l’édition Ambassadeur et rejoignez le mouvement eFootball™ !

Des modifications de gameplay

La dernière mise à jour apporte une multitude d’améliorations au gameplay, notamment une vitesse et des mouvements plus réalistes des joueurs, des contrôles défensifs améliorés, ainsi que des améliorations pour la version mobile, telles que de nouveaux contrôles pour les coups de pied arrêtés et une nouvelle fonctionnalité d’annulation des tirs.