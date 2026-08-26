Blizzard Entertainement annonce une collaboration avec le studio CD PROJEKT RED

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Annoncé l’occasion de la soirée d’ouverture de la gamescom, Blizzard Entertainment et CD PROJEKT RED unissent leurs forces pour vous proposer deux titres de la célèbre saga The Witcher, The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered et la nouvelle extension Songs of the Past sur Battle.net dans le courant de l’année.

Les préachats sont disponibles dès maintenant pour The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered, qui sortira le 29 septembre, et vous pouvez d’ores et déjà ajouter l’extension Songs of the Past sur Battle.net, qui sortira en 2027, à votre liste d’envies

« Battle.net a toujours eu pour objectif de proposer des jeux et des univers incroyables à nos joueurs et joueuses, et nous sommes ravis d’accueillir l’un des meilleurs d’entre eux », déclare Andrew Guerrero, vice-président de la gestion des produits chez Blizzard. « Nous nous réjouissons vraiment de ce partenariat avec CD PROJEKT RED qui nous permet de proposer ces jeux à notre communauté, qu’il s’agisse de joueurs et joueuses fidèles ou de nouveaux venus. »

« CD PROJEKT RED et Blizzard Entertainment sont deux piliers de l’industrie qui partagent une histoire incroyable, marquée par la création d’expériences RPG uniques et immersives », précise Jan Rosner, vice-président du développement commercial chez CD PROJEKT RED. « Proposer l’histoire légendaire de Geralt et sa future aventure sur Battle.net est la suite logique de notre démarche. Je suis ravi de savoir qu’un tout nouveau public va avoir l’occasion de découvrir par lui-même l’univers de The Witcher. »

Ce n’est que la première étape d’un partenariat à long terme entre Blizzard Entertainment et CD PROJEKT RED, qui permettra de réunir à l’avenir davantage d’univers uniques et incontournables créés par les deux studios. Pour fêter ce partenariat, les joueurs et joueuses qui préachètent ou achètent Songs of the Past sur Battle.net à sa sortie recevront une apparence sur le thème de Geralt pouvant être équipé dans Diablo IV. Plus de détails seront partagés sur le modèle à la BlizzCon.

D’autres surprises vous seront dévoilées lors de la venue de CD PROJEKT RED à la BlizzCon 2026 au mois de septembre. Rejoignez l’équipe à l’Anaheim Convention Center ou suivez la diffusion en direct officielle de la BlizzCon pour ne rien rater.