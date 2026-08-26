Transport Fever 3 dévoile sa date de sortie et ses éditions Deluxe et Collector

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La suite de Transport Fever 2, vendu à plusieurs millions d’exemplaires, sortira le 29 septembre prochain sur PC, Mac et Linux via Steam, Epic Games Store et pour la première fois sur GOG, ainsi que sur PlayStation 5 et XBOX Series X|S. Les précommandes ouvrent aujourd’hui : celles et ceux qui passent à l’action profiteront de contenus bonus exclusifs, tandis que les possesseurs de Transport Fever 2 peuvent bénéficier d’une réduction de 10 % pour les remercier de leur fidélité. Le jeu sera disponible en différentes versions : Standard, Deluxe et, pour la toute première fois, Collector.

En guise de remerciement particulier à sa communauté, Urban Games accorde une réduction de 10 % à tous les possesseurs de Transport Fever 2, valable sur les éditions Standard et Deluxe de Transport Fever 3. La seule condition est de l’acheter sur la même plateforme que Transport Fever 2, jusqu’à 14 jours après la sortie du jeu.

Les précommandes de Transport Fever 3 sont ouvertes, avec un contenu bonus exclusif

Recevez trois cadeaux avec toute précommande de Transport Fever 3 : le paquebot légendaire TS Queen Mary, recréé méticuleusement avec moult détails, la Grande Pyramide de Gizeh, monument de renommée mondiale et merveille la plus emblématique du monde antique, ainsi que l’Éléphant d’Asie, un élément majestueux de la faune sauvage et un symbole de force et de vie dans les régions tropicales.

L’Édition Deluxe de Transport Fever 3 offre encore plus de variété et de contenu

Il s’agit de la collection ultime destinée aux passionnés de transport : elle rassemble des véhicules légendaires, des sites emblématiques, des cartes exclusives créées à la main, une faune variée et la bande-son originale. Onze véhicules légendaires tels que le Concorde et le Trans-Europe Express permettront de sillonner les routes, le ciel et les rails à bord de certaines des machines les plus emblématiques de l’Histoire. Deux merveilles architecturales, dont la Tour Eiffel, ajoutent un peu de majesté à vos cités, tandis que trois cartes dessinées à la main offrent de nouveaux environnements à explorer en plus de défis à compléter. Quatre nouveaux animaux sauvages apportent encore plus de vie à l’ensemble ; ils s’accompagnent de pistes sonores immersives qui créent l’ambiance idéale pour bâtir l’empire des transports parfait.

L’Édition Collector de Transport Fever 3 célèbre la série avec style

Pour la première fois dans la série, Transport Fever 3 bénéficie d’une Édition Collector limitée à 10 000 exemplaires. Elle comprend une clé Steam de l’Édition Deluxe, ainsi qu’une statue inspirée par son artwork principal. Cette version va bien au-delà du jeu en lui-même avec un art book cartonné qui met à l’honneur les véhicules de la série Transport Fever, en plus d’un jeu de cartes qui permet de transposer sa passion du transport jusqu’à une table de jeu. Une boîte à musique, un porte-clés, un ensemble d’autocollants, un poster ainsi qu’une carte de remerciement complètent cette célébration ultime de l’héritage de Transport Fever. Cette Édition Collector sera disponible dans la toute nouvelle boutique en ligne officielle et livrable dans la plupart des marchés principaux d’Europe, des États-Unis et d’Asie.

Aperçu du prix des différentes éditions de Transport Fever 3 :