Project Motor Racing passe à la vitesse supérieure avec le V8 Power Pack

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Le V8 Power Pack pour Project Motor Racing, dont la sortie est prévue le 15 septembre. Il inclut neuf voitures de course V8 légendaires, couvrant aussi bien les puissantes voitures de tourisme australiennes modernes que les actuelles machines américaines de catégorie USV8, sans oublier les origines brutes des courses sur route historiques américaines. Il comprend également le circuit Michelin Raceway Road Atlanta.

Un trailer de présentation met en scène les voitures de catégorie USV8 en pleine action et à pleine puissance sur le circuit de Road Atlanta.

Ce pack introduit trois nouvelles catégories, neuf nouveaux véhicules et un circuit américain reproduit numériquement :

V8 Evo accueille la Ford Mustang AU 2023 et la Chevrolet Camaro AU 2023.

USV8 ajoute la Dodge Challenger TA/2 2022, la Ford Mustang TA/2 2022 et la Chevrolet Camaro TA/2 2022.

Historic USV8 remonte aux grandes heures des courses sur route américaines avec la Ford Mustang Boss 302 TA 1970, la Plymouth Barracuda TA 1970, l’AMC Javelin TA 1970 et l’emblématique Chevrolet Camaro TA Z28 1968.

Le circuit Road Atlanta, reproduit avec précision grâce à la numérisation, vient compléter l’ensemble. Véritable référence du sport automobile sur route aux États-Unis, il met les pilotes à l’épreuve avec ses enchaînements rapides, ses sommets en aveugle et ses zones de freinage exigeantes.

La Lamborghini Temerario fait ses débuts à la gamescom 2026

La Lamborghini Temerario dans Project Motor Racing est présentée pour la première fois à la gamescom, le plus grand salon du jeu vidéo au monde, qui débute aujourd’hui à Cologne (Allemagne). La Temerario sera jouable sur le salon, tandis que la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport sera à l’honneur lors de nombreuses compétitions de hot-lap organisées sur scène. Plusieurs gagnants repartiront avec des lots, dont une miniature Spark de l’Audi R8 LMP.

Les joueurs pourront découvrir la Temerario en avant-première à gamescom, dans le hall 6, avant sa sortie gratuite en septembre dans Project Motor Racing. Les simulateurs de course du stand B61 proposeront également des versions entièrement recréées des catégories GT3, GT4 et LMDh.

Project Motor Racing est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.