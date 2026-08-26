Pour les 25 ans e Xbox Razer dévoile une collection emblématique : la collection Razer | Xbox 25 Anniversary

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Développée en collaboration avec Xbox, cette collection rassemble trois périphériques Razer incontournables, tous parés d’un design exclusif inspiré de l’univers Xbox : la Razer Basilisk V3 Pro 35K, le Razer BlackWidow V4 75 % et les Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed pour Xbox.

Depuis plus de dix ans, Razer et Xbox façonnent ensemble l’avenir du jeu vidéo en proposant des équipements aux performances de pointe, des expériences immersives et des innovations adaptées à chaque façon de jouer sur console, PC, dans le cloud et au-delà.

Pour célébrer les 25 ans de Xbox, Razer dévoile une collection de périphériques inspirée par l’héritage de la marque et pensée pour accompagner la prochaine génération de joueurs.

« Depuis 25 ans, Xbox façonne la manière dont des millions de joueurs se challengent, se connectent et partagent leur passion. De son côté, Razer s’est forgé une solide réputation en développant des périphériques performants qui accompagnent les joueurs les plus exigeants. », déclare Travis Furst, Head of AI Hardware and Console Division pour Razer. « Cette collection célèbre la rencontre de deux acteurs majeurs du gaming en fusionnant l’univers emblématique de Xbox aux performances de pointe de Razer. »

Un hommage au passé. Un regard tourné vers l’avenir.

Pensée comme un hommage à 25 ans d’innovation et de jeu, cette collection réinterprète certains périphériques phares de Razer à travers une finition verte translucide inspirée de l’univers Xbox et ponctuée de détails commémoratifs.

Chaque modèle mêle hommage et innovation grâce à l’intégration des technologies qui font la force de Razer : des contrôles ultraprécis, un remplacement à chaud ou encore un son à très faible latence.

Razer Basilisk V3 Pro 35K – Xbox 25 Anniversary Edition : cette souris gaming ergonomique sans fil est entièrement personnalisable et équipée du capteur optique Razer™ Focus Pro 35K Gen-2, d’une molette inclinable Razer™ HyperScroll configurable, de 13 commandes programmables, de la technologie Razer HyperSpeed Wireless ainsi que de Razer Chroma™ RGB.

cette souris gaming ergonomique sans fil est entièrement personnalisable et équipée du capteur optique Razer™ Focus Pro 35K Gen-2, d’une molette inclinable Razer™ HyperScroll configurable, de 13 commandes programmables, de la technologie Razer HyperSpeed Wireless ainsi que de Razer Chroma™ RGB. Razer BlackWidow V4 75% – Xbox 25 Anniversary Edition : il s’agit d’un clavier gaming mécanique compact et remplaçable à chaud, doté de switches tactiles Razer™ Orange Gen-3 préinstallés pour une expérience de frappe satisfaisante. Il dispose également d’une touche Xbox dédiée permettant d’ouvrir instantanément la Xbox Game Bar, d’un éclairage latéral Razer Chroma RGB sur les deux côtés et personnalisable touche par touche, ainsi que d’un repose-poignet magnétique moelleux en similicuir.

il s’agit d’un clavier gaming mécanique compact et remplaçable à chaud, doté de switches tactiles Razer™ Orange Gen-3 préinstallés pour une expérience de frappe satisfaisante. Il dispose également d’une touche Xbox dédiée permettant d’ouvrir instantanément la Xbox Game Bar, d’un éclairage latéral Razer Chroma RGB sur les deux côtés et personnalisable touche par touche, ainsi que d’un repose-poignet magnétique moelleux en similicuir. Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed pour Xbox – Xbox 25 Anniversary Edition : ces écouteurs gaming sans fil offrent un son à très faible latence et une compatibilité multiplateforme. Ils intègrent les technologies Razer HyperSpeed Wireless 2,4 GHz et Bluetooth 5.3, la fonction Razer SmartSwitch, une autonomie pouvant atteindre 35 heures, une résistance à l’eau certifiée IPX4 ainsi que la prise en charge du son surround sur Xbox et PC.

Présentée lors de la gamescom 2026

La collection Xbox 25 Anniversary de Razer sera présentée lors de la gamescom 2026. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir cette gamme en édition limitée à travers des expériences Xbox exclusives et différentes animations communautaires.

Chaque pièce de cette collection transporte l’identité Xbox au-delà de la console et permet aux fans d’afficher leur attachement à l’univers Xbox dans chaque aspect de leur setup.