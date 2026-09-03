BlizzCon 2026 : tout ce qu’il faut savoir sur l’édition 2026

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Les visiteurs sur place et les spectateurs à la maison auront tout ce qu’il faut pour se préparer au retour à l’Anaheim Convention Center les 12 et 13 septembre.

Que vous venez en personne ou suiviez la rediffusion officielle, voici tout ce qu’il faut pour vous préparer à la BlizzCon :

Planifiez les moments à ne pas rater du week-end, de la cérémonie d’ouverture aux grandes conférences en passant par les compétitions et la soirée communautaire. Certains points du programme resteront secrets jusqu’à leur révélation pendant la cérémonie d’ouverture.

Guide de diffusion : pour les spectateurs et spectatrices à la maison, le programme de la BlizzCon sera diffusé en direct pour tout le monde sur les chaînes YouTube et Twitch officielles, ainsi que sur Battle.net. La diffusion comprendra la cérémonie d’ouverture, les grandes conférences et les compétitions, avec des chances de gagner des drops en jeu en participant sur les flux YouTube et Twitch.

Plan : un premier aperçu du plan de l’édition 2026 révèle une bonne partie de ce qui attend le public à l’Anaheim Convention Center, mais certaines zones resteront secrètes jusqu’à la cérémonie d’ouverture.

Le guide complet détaille aussi tout ce qu’il faut préparer pour les visiteurs et visiteuses sur place, dont l’arrivée et la collecte du pass, les horaires des programmes, les détails sur la cérémonie d’ouverture, la boutique de souvenirs de la BlizzCon, la foire de Sombrelune, les add-ons, l’eSport, la soirée communautaire, les cosplays, la Marche des murlocs et plus !

La fête de la BlizzCon 2026 est déjà lancée sur la boutique Battle.net ! Les lots numériques de la BlizzCon vous proposent une collection d’objets en jeu pour World of Warcraft, Overwatch, Diablo IV, Diablo Immortal et Hearthstone. La BlizzCon Ultimate Collection comprend les cinq lots numériques, ainsi que des objets en jeu supplémentaires ! Les joueurs et joueuses peuvent également récupérer gratuitement deux récompenses en jeu à durée limitée pour Heroes of the Storm et StarCraft II, sans obligation d’achat. Les lots numériques de la BlizzCon et les récompenses gratuites sont disponibles jusqu’au 28 septembre 2026.