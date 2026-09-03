Old Skull Games dévoile ses secrets de fabrication autour de Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster

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Old Skull Games vous invite dans les coulisses de Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster avec un nouveau dev diary qui explore la genèse du parcours sombre de Vihneek, l’assassin passé maître dans l’art de la furtivité. Le Game Director Andreas Bonnardel, accompagné par un panel d’experts de l’infiltration :

Nels Anderson, consultant pour Old Skull Games et Lead Designer de Mark of the Ninja ;

Marco Mele, Game Design Director chez Old Skull Games et co-fondateur d’Arkane Studios ;

Sarah Beaulieu, Narrative Director chez Old Skull Games et Narrative Director sur Assassin’s Creed Mirage.

Ensemble, ils plongent au cœur du processus créatif, reviennent sur les défis rencontrés au cours du développement et évoquent les choix de design qui ont permis à la sinistre aventure de Vihneek de prendre vie.

Annoncé en mai dernier, Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster est un tout nouveau jeu solo qui mélange action, infiltration et plateforme dans une aventure originale au sein de la très appréciée licence Warhammer Age of Sigmar. Inspirée par les meilleurs jeux d’action plateforme en 2D et les grands classiques de l’infiltration, la quête sombre et brutale de Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster sortira sur PC et consoles en 2027.