Blue Lock x eFootball : eFootball lance sa toute première collaboration avec un anime

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Pendant la durée de la campagne, les utilisateurs peuvent ajouter différentes cartes en édition spéciale Blue Lock à leurs effectifs Équipe de rêve, dont Takefusa Kubo et Filippo Inzagh, disponibles en tant que cadeaux de connexion spéciaux. En complément, deux tenues en édition limitée « Blue Lock Team Red » et « Blue Lock Team White » sont incluses dans le pack « Blue Lock Pack: Yoichi Isagi » et dans la sélection « Tour Event: Blue Lock 2nd Selection ».

Enfin, par le biais des succès de campagne, les utilisateurs peuvent récupérer un loot incroyable comprenant 90000 Exp, 60000 GP, 50 Pièces eFootball et plus encore – une collaboration assurément fructueuse !

Nouvelles fonctionnalités et mise à jour du gameplay

La nouvelle mise à jour d’eFootball apporte également une nouvelle fonctionnalité, en plus d’autres améliorations conçues pour adresser les retours de la communauté et renforcer l’expérience utilisateur.

« Position Training » permet d’utiliser des objets exclusifs pour entrainer jusqu’à deux aptitudes de position par joueur. Ainsi, les utilisateurs pourront personnaliser les caractéristiques de leurs joueurs et peaufiner davantage leurs configurations tactiques.

La conviction défensive a également été améliorée afin d’augmenter la capacité des défenseurs à récupérer le ballon avec précision, et les capacités individuelles de tête ont été renforcées. Ainsi, les joueurs qui sont doués pour faire une tête dans le monde réel verront cette aptitude reflétée in-game dans les situations offensives comme défensives. ​

eFootball Championship : Arsenal FC

À l’approche des Finales Mondiales à Tokyo, le prochain club à lancer son eFootball Championship Club Event est le géant londonien Arsenal FC. Les fans du monde entier peuvent s’affronter pour l’opportunité de représenter les « Gunners » sur la plus grande scène esport d’eFootball par le biais des qualifications en ligne, qui démarreront le 25 mars.

Pour accompagner cet événement, des cartes en édition spéciale « Big Time » seront également ajoutées à l’effigie de trois joueurs du roster actuel dans un design personnalisé : Takehiro Tomiyasu, Gabriel Martinelli et Kai Havertz.