Conqueror’s Blade : Dragonrise est disponible

Cette nouvelle saison de contenu, disponible gratuitement, invite les joueurs à forger leur propre dynastie. De nouvelles unités inspirées de la dynastie chinoise Tang font ainsi leur apparition, de même qu’une version remaniée de la carte Fort Frontalier, mais aussi de nouvelles quêtes, des événements spéciaux et des récompenses exclusives via le Passe de Bataille.

Les joueurs pourront recruter trois nouvelles unités au fil de la saison :

Les arbalétriers à plumes (3 étoiles) – C ette unité en armure légère porte à la fois une arbalète et une épée, et passe de l’une à l’autre en un clin d’œil pour vaincre ses ennemis.

ette unité en armure légère porte à la fois une arbalète et une épée, et passe de l’une à l’autre en un clin d’œil pour vaincre ses ennemis. Les gardes de Wuwei (4 étoiles) – Ils portent bien leur nom et sont dévoués à la protection de leur commandant.

Ils portent bien leur nom et sont dévoués à la protection de leur commandant. Les cavaliers lourds de Xuanja (5 étoiles) – Cette troupe d’élite en armure lourde est suffisamment équipée pour faire face à n’importe quel ennemi.

Il est possible de déployer ces nouvelles unités sur la version revue et corrigée de la carte Fort Frontalier. Cette dernière est mieux agencée, propose plus de points de ravitaillement, introduit une nouvelle zone défendable, et assure un meilleur équilibre entre les attaquants et les défenseurs.

Grâce au Passe de Bataille de la saison Dragonrise, les joueurs peuvent dès à présent débloquer deux nouvelles tenues. La tenue d’apparat de faucon des neiges pour héros se débloque immédiatement tandis qu’atteindre le niveau le plus élevé permet d’obtenir la tenue de l’aube nouvelle pour héros, en plus de toutes les autres récompenses disponibles.