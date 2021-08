Blue Reflection : Second Light accueille de nouveaux personnages !

Partager Facebook

KOEI TECMO Europe et le studio Gust introduisent Mio Hirahara dans le casting de BLUE REFLECTION: Second Light. Cette suite très attendue du JRPG BLUE REFLECTION est en cours de développement sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 (disponible sur PlayStation®5 grâce à une mise à niveau gratuite) et sur PC via Steam®. Le jeu sortira en Europe le 9 novembre 2021.

Dans BLUE REFLECTION: Second Light, plusieurs étudiantes sont transportées dans une mystérieuse académie flottante, à la recherche d’indices pour retrouver le chemin de leur maison, elles semblent avoir perdu tout souvenir et ne se rappellent plus que de leur nom. Mio Hirahara est le dernier personnage à rejoindre l’équipe. Elle est la grande sœur de Hiori, et apparaît soudainement dans l’académie après que les autres étudiantes soient déjà arrivées. Mio a perdu tous ses souvenirs, sauf ceux qui concernent sa sœur. Très sereine, elle est dotée d’une aura extrêmement reposante. Tandis que Mio veut rester proche de sa petite sœur, Hiori, elle, commence à la rejeter. Les deux sœurs pourront-elles renforcer le lien qui les unit tout en résolvant les mystères qui les entourent ?

Un beau jour, alors qu’elles explorent l’académie, nos héroïnes remarquent quelque chose d’étrange. Le ciel bleu qui semblait infini commence pourtant à se fissurer et une crevasse apparait juste au-dessus de l’école.

Quels dangers se profilent alors que les étudiantes tentent de révéler les secrets du monde mystérieux qui les entoure ?

Par chance, tout n’est pas perdu, car entre vos explorations et vos batailles contre les monstres, les étudiantes pourront se lier d’amitié et approfondir leurs relations lors de rendez-vous. Plus elles deviendront amies, plus elles converseront et plus elles seront à même de se tenir la main pour se montrer toute l’affection qu’elles se témoignent. Pendant les rendez-vous, les personnages recevront ensuite des cristaux d’émotions appelés « Fragments ». Ces derniers varieront en fonction de la façon dont vous avez répondu aux questions posées lors des conversations.

Tandis que l’on avance dans le jeu, vos amies de l’académie commenceront également à vous faire des requêtes, de la simple préparation d’ingrédients, en passant par le craft, jusqu’au développement des infrastructures. Après avoir complété chaque mission, vous serez récompensé avec un objet utile ou une recette de fabrication. En effectuant ces requêtes et en participant aux rendez-vous, vous serez en plus récompensé par des Points de Talents, qui peuvent être utilisés pour renforcer vos personnages. De plus, en équipant les fragments que vous recevrez durant vos rendez-vous, vous serez capable de débloquer des capacités spéciales en combat !