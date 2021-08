Un peu de Yakuza dans Super Monkey Ball Banana Mania !

Partager Facebook

Kiryu Kazuma, le célèbre et redoutable protagoniste de la franchise Yakuza, roule à toute allure vers Super Monkey Ball Banana Mania en tant que personnage jouable. Kiryu Kazuma sera gratuit et pourra être débloqué sur toutes les plateformes dès la sortie du jeu le 5 octobre.

Le légendaire Dragon de Dojima est fin prêt à rencontrer les singes de Jungle Island dans cette collaboration 5 étoiles signée SEGA.

Retrouvez Kiryu, fidèle à lui-même, arborant son costume gris clair, sa chemise bordeaux, sans oublier ses sourcils froncés. Le casting coloré de Super Monkey Ball Banana Mania inclut également des invités de renom tels que Sonic & Tails, Beat de Jet Set Radio, et d’autres personnages que nous vous dévoilerons bientôt.

Super Monkey Ball Banana Mania sortira le 5 octobre 2021 sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One et PC via Steam. Le jeu profitera de la fonctionnalité Smart Delivery dès sa sortie. De la même façon, les versions PS4™ bénéficieront d’une mise à niveau gratuite pour PS5™.