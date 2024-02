Bluesky s’ouvre à tous

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’alternative à Twitter est désormais accessible à tous, l’invitation n’est plus nécessaire.

Pour ceux qui cherchent une alternative sérieuse aux réseaux sociaux centralisés, Bluesky pourrait bien être la solution. Fruit d’un projet interne de Twitter initié par Jack Dorsey, cette alternative novatrice a récemment levé les barrières de sa liste d’attente pour offrir sa plateforme décentralisée au grand public.

Bluesky, une entreprise qui croit fermement en un avenir de réseaux sociaux ouverts et décentralisés, envisage de donner prochainement aux tiers la possibilité de créer leurs propres “services de labellisation” pour le contenu de Bluesky. Pour Jay Graber, PDG de Bluesky, cette initiative serait bénéfique pour le débat public en général.

À l’instar de Mastodon et d’autres réseaux sociaux décentralisés qui s’appuient sur le protocole ActivityPub, Bluesky a mis en place son propre standard open-source, le protocole AT. “Le protocole est comme une API qui reste toujours ouverte. Cela signifie que la créativité des développeurs peut se déchaîner”, explique Jay Graber.

Malgré l’évolution du paysage des alternatives à Twitter, notamment avec l’application Threads de Meta qui a attiré 130 millions d’utilisateurs depuis l’été dernier, Graber insiste sur le fait que l’intégration avec ActivityPub n’est pas synonyme de décentralisation. Selon lui, les utilisateurs devraient pouvoir naviguer plus facilement entre différentes applications et services grâce au protocole AT.