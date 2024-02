Partager Facebook

Sur le point de se marier, Alice et François décident de réunir leurs deux familles. Pour l’occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original : des tests ADN pour que chacun puisse découvrir les origines de ses ancêtres. Mais la surprise va virer au fiasco quand les Bouvier-Sauvage, grande famille aristocrate, et les Martin, beaucoup plus modestes, découvrent les résultats, pour le moins… inattendus !

Cette comédie franchouillarde s’intéresse à la mode des tests ADN et réserve moult rebondissements. « Cocorico » relève du théâtre filmé et a pour principaux atouts ses répliques hilarantes, ses jeux de mots sans oublier ses excellents comédiens. Un bon moment de divertissement !

Cocorico

Un film de Julien Hervé

Avec : Christian Clavier, Didier Bourdon, Sylvie Testud

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 91 minutes

Age légal : 8 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 7 janvier 2024