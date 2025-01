Bohemia Interactive lance un concours avec 100.000 dollars de récompenses

Partager Facebook

Cette compétition vise à célébrer et à remercier la communauté de moddeurs qui fait tant pour Arma, et à inaugurer une nouvelle génération de mods pour le tout nouveau moteur Enfusion. Avec plus de 100.000 dollars de dotation, la compétition invite les créateurs à développer d’incroyables mods pour Arma Reforger dans plusieurs catégories. De plus, les gagnants bénéficieront d’une campagne de promotion sur les réseaux sociaux de Bohemia Interactive afin de mettre leur créativité et leurs capacités en avant pour que la communauté puisse en profiter dans le monde entier.

Pour soutenir les participants, Bohemia Interactive organise des Modding Boot Camps , une série d’ateliers thématiques conçus pour aider les moddeurs, qu’ils soient nouveaux ou vétérans. Présentés par les développeurs eux-mêmes, ces ateliers couvrent à la fois les techniques fondamentales et avancées pour travailler avec le moteur Enfusion, et seront accompagnés de documentation et de sessions de questions / réponses avec les développeurs.

En outre, en collaboration avec l’organisation à but non lucratif Stack Up et d’éminents chercheurs, Bohemia Interactive utilise cette compétition comme une plateforme de sensibilisation aux effets positifs des jeux vidéo sur la santé mentale, tant pour les vétérans souffrant de traumatismes physiques et émotionnels que pour l’ensemble des joueurs dans le monde entier. Dans le cadre de cette initiative, un prix spécial en espèces sera décerné à un mod qui favorise la communication positive et contribue à réduire la toxicité dans le jeu.

Avec Make Arma Not War 2025, Bohemia Interactive reconnaît le soutien de longue date de la communauté des moddeurs, qui contribue au succès de la série Arma. Ce concours ne met pas seulement en avant la créativité de la communauté, mais constitue un engagement à fournir des outils, des ressources et une plateforme d’innovation pour que les moddeurs puissent continuer à façonner l’avenir des jeux de Bohemia Interactive pour les années à venir.